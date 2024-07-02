Piyasalarda son durum ne? İşte güncel dolar, Euro ve altın fiyatları
En çok tercih edilen yatırım kalemleri arasında yer alan dolar, euro ve altında son durum ne? İşte piyasalardaki son durum...
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yatırımcıların odağına yerleştiği güne pozitif bir seyirle başladı.
Özellikle Fed'in izleyeceği yola ilişkin soru işaretleri yatırımcıların karar almasını zorlaştırırken, bugün Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin bankanın gelecek dönem politikasına ilişkin ipucu verebileceği tahmin ediliyor.
DOLAR VE EURODA DURUM NE?
Bu gelişmelerin ışığında, 9.30 itibarıyla dolar/TL kuru 32,66 liradan işlem görürken, Euro kuru ise, 35,13’ten işlem görüyor.
ALTINDA DURUM NE?
Güne 2.447,20 liradan başlayan gram altın ise an itibarıyla 2.448 TL’den işlem görüyor.
Çeyrek altın ise 3.928 TL’den işlem görüyor.
Küresel piyasalarda ons altının fiyatı ise 2.329 dolardan işlem görüyor.
BORSA DÜN NASIL KAPANDI?
Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,86 azalışla 10.343,31 puandan tamamladı.