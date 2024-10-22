Haluk Bayraktar 'Sadece Başlangıç' Diyerek Anlattı

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, SAHA EXPO 2024’te yaptığı açıklamada, Türk savunma ve havacılık sanayiinin bugüne kadar elde ettiği başarılarla gurur duyduğunu belirterek, sektördeki büyüme potansiyelinin daha da arttığını vurguladı. Bayraktar, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'nin sadece başlangıcında olduklarını ifade etti ve sektörün yerlilik oranını artırarak küresel rekabet gücünü yükseltmek için yapılan çalışmalara değindi.

Bayraktar, 2015 yılında kurulan SAHA İstanbul’un bugün 1200’den fazla üyesiyle Türk savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde güçlü bir ekosistem oluşturduğunu belirtti. Bu yapının 52 farklı sektörden üyeleri içerdiğini ve yerli üretim kabiliyetlerini artırarak global pazarda önemli bir oyuncu haline geldiğini söyledi. Ayrıca, SAHA İstanbul’un üyeleri arasında iş birliğini teşvik ederek, yenilikçi çözümler üretmeyi amaçladıklarını ve savunma ekosistemine derinlik kazandırdıklarını dile getirdi.

YENİ YEKA MODELİ VE YATIRIM FIRSATLARI

Bayraktar, Ocak 2025’te yapılacak yeni YEKA yarışmalarının Türk savunma sanayii için önemli bir fırsat olduğunu ve bu yarışmaların sektörün daha etkin ve işler bir ihale mekanizması ile ilerlemesini sağlayacağını kaydetti. Ayrıca, alım garantisi sürecinin 20 yıla çıkarılmasının finansman konusunda ciddi bir kolaylık sağladığını ve bu adımın projelerin hayata geçmesini hızlandıracağını belirtti.

TÜRK SAVUNMA SANAYİİ’NİN KÜRESEL BAŞARISI

2023 yılında 15 milyar dolarlık gelir ve 5,5 milyar dolarlık ihracatla önemli bir başarıya imza atan Türk savunma ve havacılık sektörü, Milli Teknoloji Hamlesi ile ulusal güvenliği güçlendirmeyi ve global pazarda daha güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyor. Bayraktar, bu büyümenin sürdürülebilir ve maliyet etkin projelerle devam edeceğini, ayrıca yeni teknolojilere yatırım yaparak küresel zorluklara karşı proaktif bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı.

TEKNOFEST VE SAHA EXPO’NUN KATKILARI

Haluk Bayraktar, TEKNOFEST ve SAHA EXPO gibi organizasyonların Milli Teknoloji Hamlesi’ni toplumla buluşturduğunu ve geleceğin mühendislerini yetiştiren platformlar olduğunu belirtti. SAHA EXPO’nun Türk şirketlerini global pazarlara açan bir köprü işlevi gördüğünü ve 2024 yılı için 150.000’den fazla ziyaretçi, 120’den fazla ülkeden üst düzey katılımcı beklediklerini söyledi.

GAZZE’DE YAŞANAN İNSANLIK TRAJEDİSİNE VURGU

Son olarak, teknolojik ilerlemelerin barış ve adalet için kullanılması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, Gazze’de yaşanan insanlık trajedisinin tüm dünyanın vicdanını yaralayan bir durum olduğunu belirtti. Türkiye’nin her zaman mazlumların yanında olduğunu ve uluslararası toplumu bu duruma karşı harekete geçmeye çağırdığını ifade etti.