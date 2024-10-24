Halk Vergi Altında Ezilirken, Çinli Firmaya Özel Kanunla Büyük Ayrıcalık!

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Meclis'te yasalaşan 'Tüketiciyi Koruma Kanunu'na ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Halkın vergi yükü altında ezildiğini söyleyen Şevkin, bazı e-ticaret devlerine kanunla ayrıcalıklar tanındığını ifade etti.

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Halk Vergi Altında Ezilirken, Çinli Firmaya Özel Kanunla Büyük Ayrıcalık!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Meclis’te kabul edilen 'Tüketiciyi Koruma Kanunu' hakkında yaptığı değerlendirmede, bu kanunun Çinli bir firmaya avantaj sağladığını söyledi.

DEV SATIŞLAR ART ARDA GERÇEKLEŞTİ

Gazete Pencere'den Mustafa Tekin'in haberine göre, geçtiğimiz hafta, e-ticaret platformu Hepsiburada'nın Çinli bir firma tarafından desteklendiği öne sürülen Kazak bir şirkete satıldığı ortaya çıktı.

Halk Vergi Altında Ezilirken, Çinli Firmaya Özel Kanunla Büyük Ayrıcalık! - Resim : 1

Hepsiburada'nın çoğunluk hisseleri, 1,2 milyar dolarlık bir anlaşmayla Kazakistan'ın en büyük grubu olan Kaspi.kz'ye devredildi ve böylece Kaspi.kz, Hepsiburada'nın hakim hissedarı konumuna geldi. 2018 yılında, Hepsiburada'nın yanı sıra Trendyol da Çin merkezli e-ticaret platformu Alibaba tarafından 1 milyar 78 milyon dolara satın alındı.

YAPILAN KANUN ÇİNLİLERE YARADI

Dr. Müzeyyen Şevkin, Meclis’te kabul edilen 'Tüketiciyi Koruma Kanunu' hakkında yaptığı değerlendirmede, bu kanunun Çinli bir firmaya avantaj sağladığını ifade etti.

Çinli firmaya özel kanun çıkarıldığını söyleyen Şevkin, "132 milyar gibi vergi ayrıcalığı getiriliyor. Bakan Şimşek bütün ülkeleri gezerek para toplamaya çalışırken, kredi kartlarından vergi alınmaya çalışılırken, emekli inim inim inlemesine rağmen vergi kısıtlamasına gidilmezken, kalkıp hem Trendyol'a hem de Çinli otomobil firmasına yatırım yapmadan sırf yapacak diye 132 milyarlık vergi indirimi yapıldı" ifadelerini kullandı.

Halk Vergi Altında Ezilirken, Çinli Firmaya Özel Kanunla Büyük Ayrıcalık! - Resim : 2

E-TİCARET FİRMASINA YENİ AYRICALIK!

"Bize sürekli TOGG'u yerli ve milli otomobil diye pazarlamaya çalışırken, şimdi de bu rekabeti ortadan kaldırarak Çinli otomobil firmasına daha yatırım yapmadan vergi ayrıcalığı getirdiniz" diyen CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin "Şimdi de benzer şekilde e-ticaret firmasına yine bir ayrıcalık getiriyorsunuz. Vatandaşın hazinesine girebilecek 100 milyarın üzerinde kaynak çok uluslu şirketlerin e-ticaret firmalarına aktarılıyor. Bu firma tekelleşerek hem tüketiciyi hem küçük işletmeyi mağdur edecek. Hem de ihracatı olmayan yerli e-ticaret firmaları eğer ihracat yapmıyorsa daha fazla lisans bedeli durumunda kalacaklar. Halk vergi altında ezilirken, bir cinnet hali dolaşıyorken; bir takım e-ticaret devlerine, otomobil devlerine, BYD ve Cherry'e ayrıcalıklar sağlanmış oluyor" açıklamasında bulundu.

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Kaynak: Gazete Pencere

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