Araç Sahipleri Dikkat! Farklı Farklı Ücretler Çıkıyordu: Bir de Taksitleri Kaldırdılar

Trafik sigortalarında maliyetler yükselince, şirketler taksitlendirme imkânlarını kaldırdı. Sektör temsilcileri artan hasar belirlemeleri ve yedek parça fiyatlarının, sigorta şirketleri üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu, bu nedenle trafik sigortası fiyatlarının sürekli güncellendiğini vurguladı. "Trafik sigortası zorunlu bir poliçe, ancak enflasyon ve parça maliyetlerinin artması sebebiyle şirketler bu poliçeleri taksitlendirmekten kaçınıyor" dediler.

SDDK’YA ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Türkiye'de yaklaşık 36 milyon motorlu taşıt bulunduğunu, ancak 10 milyon aracın trafik sigortası yaptırmadığını söyleyen Sigortacı Yakup Göktaş, bu durumun kontrol altına alınabilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SDDK) harekete geçmesi gerektiğini ifade etti. "Gerekli önlemler alınırsa, sistem eskiye dönerek taksitli uygulamaya geri dönebilir" dedi.

Göktaş ayrıca, trafik sigortalarının geç yapılmaması gerektiğini, aksi takdirde yasal faiz ve yüksek tazminatlarla karşılaşılabileceğini belirtti. Vatandaşlara sigortalarını zamanında yaptırmaları konusunda uyarılarda bulundu.

SİSTEMDE FARKLI ACENTELERDE FARKLI FİYAT

Göktaş, sigorta şirketlerinin sistem üzerinden sundukları fiyatların acentelere aynı şekilde yansıtılmadığını belirterek, bu durumun vatandaşlar için mağduriyet oluşturduğunu söyledi. Göktaş, sektörde yaklaşık 40 sigorta şirketi olduğunu, ancak bunların sadece 10-12 tanesinin trafik sigortası yapabildiğini ve teklif verip bu hizmeti sunmayan şirketlerin ciddi sorunlar yarattığını vurguladı.

Göktaş, "Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) üzerinden alınan fiyatların acentelere de aynı şekilde sunulması gerekiyor. Vatandaş SBM'den fiyat alıp acenteye geldiğinde poliçeyi oluşturamıyor çünkü sadece fiyat veriliyor, hizmet verilmiyor" dedi. Bu duruma çözüm bulmak için Hazine’nin sigorta şirketlerine daha fazla baskı yapmasını talep etti.

Ayrıca, zorunlu trafik sigortası sürecinin ciddi performans gerektirdiğini belirten Göktaş, bu süreçte acentelerin büyük sıkıntılar yaşadığını ve vatandaşların mağduriyetinin önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti. "Trafik sigortası ruhsatı almış tüm şirketlerin bu hizmeti kesintisiz sunmasını istiyoruz" diye ekledi.

Kaynak: İHA