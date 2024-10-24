Kışın Gelmesiyle Birklikte İlk Zam Da Geldi: Fiyatı Tam Yüzde 40 Arttı

Soğuk havaların başlamasıyla birlikte yüksek enflasyon karşısında ara zam alamayan milyonlar, ısınma maliyetleri nedeniyle zor günler yaşıyor. Yaz aylarında doğalgaza ve elektriğe yapılan yüzde 38’lik zam, halkı alternatif ısınma yöntemlerine yöneltti. Ancak kömür ve soba fiyatları da yüzde 30-40 oranında artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl tonu 5 bin lira olan kömür, bu yıl 6 bin 500 liraya yükseldi. Aynı şekilde, geçen yıl 6 bin liradan satılan sobaların fiyatı ise 8 bin 500 liraya çıktı.

"İNSANLAR ARTIK TONLA DEĞİL TORBAYLA KÖMÜR ALIYOR"

İzmir Kömür Satıcıları Derneği Başkanı Mustafa Düzyol, özellikle dar gelirli kesimlerin kömür dahi alamadığını vurguluyor. “Vatandaşlar bir ton kömür parası bulamıyor, bu yüzden torbayla alıyorlar. Nakit sıkıntısı büyük. İnsanlar ‘Bugün ısınalım, yarına bakarız’ diyor. İki yıl önce doğalgazdan kömüre geçişten bahsederken, şimdi battaniyeye geçiş konuşuluyor” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Cumhuriyet