Halk Ekmeğe Zam! Yarından İtibaren Geçerli Olacak

Kars'ta Belediye Halk Ekmek Fabrikası’nda üretimi yapılan 210 gram ekmek, 30 Temmuz 2024 tarihinden itibaren 6 liraya satılacak.

Konuyla ilgili olarak Kars Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Halk Ekmek Fabrikamızda üretimi gerçekleştirilen 210 Gram Ekmek satış fiyatında maliyetlerdeki artıştan dolayı 29/07/2024 Tarih ve 2024/5 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı’na istinaden fiyat artışı gerçekleştirilmiştir. Üretimini gerçekleştirdiğimiz 210 Gram ekmeğin satış fiyatı 30 Temmuz 2024 Salı gününden geçerli olmak üzere herhangi bir kar amacı gütmeksizin 6 TL olarak belirlenmiştir” denildi.

YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ

Kars’ta 30 Temmuz 2024 tarihinden itibaren belediye halk ekmekte sofralarda zamlı yerine alacak.

Kaynak: İHA