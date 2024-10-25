Güneydoğu'da Üretiliyor 166 Ülkeye Satılıyor: Rekor Üstüne Rekor Kırdı

Göymen, Türkiye’den tam 166 ülkeye makarna ihraç edildiğini belirterek, bu başarıda Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kritik bir rol oynadığını ifade etti. Göymen’in verdiği bilgilere göre, Türkiye’deki makarna üretiminin yüzde 58’i Güneydoğu’da gerçekleştirilirken, bu bölge toplam ihracatın yüzde 65 ila 70’ini karşılıyor.

TÜRKİYE, DÜNYA MAKARNA ÜRETİMİNDE İKİNCİ SIRADA

Dünya makarna üretiminde ikinci sırada yer alan Türkiye, bu alanda dikkat çekici bir performans sergiliyor. Göymen, Türkiye’nin toplamda 3 milyon ton üretim kapasitesine sahip olduğunu belirtti. 2023 yılı verilerine göre, ülke genelinde 1 milyon 300 bin ton makarna ihracatı yapıldığını ifade eden Göymen, iç tüketimle birlikte geçen yılın 2 milyon tonluk üretimle tamamlandığını vurguladı. Göymen, “Bu yıl hedefimiz 1,5 milyon tonluk bir ihracata ulaşmak. Yılın ilk 8 ayında 985 bin ton ihracat gerçekleştirdik. Yıl sonunda bu hedefi başarıyla tamamlayacağımızı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

GÜNEYDOĞU, ÜRETİMDE VE İHRACATTA LİDER KONUMDA

Göymen, Türkiye’nin makarnalık durum buğdayının gen merkezi olduğunu belirterek, ülke genelinde 25 makarna üreticisi bulunduğunu söyledi. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin makarna üretiminde lider konumda olduğuna dikkati çeken Göymen, bu bölgenin üretimin yüzde 58’ini karşıladığını ifade etti. Gaziantep, makarna üretiminde yüzde 53’lük payla öne çıkarken, Mardin ise yüzde 5’lik bir katkıda bulunuyor. Göymen, “İhracatta da Güneydoğu, büyük bir rol oynuyor. Toplam 1,5 milyon tonluk ihracatın yaklaşık 1 milyon tonu bu bölgeden gerçekleştiriliyor” dedi.

166 ÜLKEYE MAKARNA İHRAÇ EDİLİYOR

Türkiye’nin makarna ihracatında 166 ülkeye ulaşmasının altını çizen Göymen, bu ihracatın büyük kısmının Güney Amerika, Afrika ve Asya kıtalarına yapıldığını belirtti. Ülke bazında ise Venezuela, Gana, Somali, Japonya ve Çin gibi önemli pazarlara ihracat yapıldığını ifade eden Göymen, Türkiye’nin dünya makarna ticaretindeki payının yüzde 25 olduğunu söyledi.

MAKARNA İHRACATINDA BÜYÜME HEDEFLERİ

Türkiye, makarna ihracatında ikinci sırada yer alarak dünya çapında önemli bir konuma sahip. Göymen, ülkenin mevcut kapasitesini kullanarak ihracat hacmini daha da artırmayı hedeflediklerini dile getirdi. “Bu yıl sonunda, ihracatla birlikte toplam üretimin 2,2 milyon tona ulaşacağını öngörüyoruz” diyen Göymen, Türk makarnasının dünya pazarındaki gücünü daha da pekiştireceklerini belirtti.

GAZİANTEP VE MARDİN ÜRETİMİN MERKEZİ

Türkiye’nin makarna üretimindeki başarısında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin merkezi bir rol üstlendiğine dikkat çeken Göymen, özellikle Gaziantep’in yüzde 53’lük üretim payı ile öne çıktığını ifade etti. Mardin’in ise yüzde 5’lik katkısı ile bölgenin üretimdeki payını güçlendirdiğini belirtti. Bu oranlar, Türkiye’nin makarna üretiminde Güneydoğu’nun önemini açıkça ortaya koyuyor.

DÜNYA PAZARINDA TÜRK MAKARNASI

Türkiye, makarna üretiminde ikinci sırada olmanın yanı sıra, dünya pazarında da güçlü bir konumda bulunuyor. Göymen’in aktardığı verilere göre, dünya makarna ticaretinin yüzde 25’ini Türkiye oluşturuyor. İtalya’dan sonra en fazla makarna ihraç eden ülke olan Türkiye, bu başarısını kaliteli üretim ve geniş ihracat ağı ile sağlamlaştırıyor.

Kaynak: İHA