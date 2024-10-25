TÜİK, Bitkisel Üretimde Tahminlerini Açıkladı

Türkiye'de bitkisel üretimin bu yıl bir önceki yıla göre tarla ürünlerinde azalacağı, meyve ve sebze grubunda ise artacağı tahmin edildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin "Bitkisel Üretim 2. Tahmini"ni açıkladı.

Buna göre, üretim miktarlarının bu yıl geçen yıla kıyasla tarla ürünleri olan tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde (yem bitkileri hariç) yüzde 5,2 azalacağı tahmin edilirken, sebzelerde yüzde 6, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 3,5 artacağı öngörüldü. Yaklaşık üretim miktarlarının tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 75,3 milyon ton, sebzelerde 33,7 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise 28,4 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

Tahıl ürünleri üretim miktarının bu yıl geçen yıla göre, yüzde 7,1 azalarak yaklaşık 39,2 milyon ton olacağı öngörüldü.

Buğday üretiminin yüzde 5,5 azalarak 20,8 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 10,9 azalarak 8,2 milyon ton, çavdar üretiminin yüzde 18 azalarak 250 bin ton, yulaf üretiminin yüzde 4,6 azalarak 391 bin ton, mısır üretiminin ise yüzde 8,3 azalarak yaklaşık 8,3 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Kuru baklagiller grubunda nohut, kuru fasulye ve kırmızı mercimek üretiminin sırasıyla 580 bin ton, 275 bin ton ve 400 bin ton olacağı hesaplandı. Yumru bitkilerden patatesin ise bir önceki yıla göre yüzde 14 artışla 6,5 milyon ton üretileceği tahmin edildi. Yağlı tohumlardan soya üretiminin yüzde 26,5 artarak 174 bin ton, ayçiçeği üretiminin ise 2,4 artışla yaklaşık 2,3 milyon ton olacağı öngörüldü.

Şeker pancarı üretiminin yüzde 8,9 azalarak 23 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

Sebze ürünleri üretim miktarının bu yıl geçen yıla göre yüzde 6 artarak yaklaşık 33,7 milyon ton olacağı hesaplandı.

Sebzeler grubu ürünlerinden domateste yüzde 10,1, kuru soğanda yüzde 5,3, salçalık-kapya biberde yüzde 19,9 oranında üretim artışı; hıyarda yüzde 6,3, sivri biberde yüzde 3,3, beyaz lahanada yüzde 4,4 oranında üretim azalışı olacağı tahmin edildi.

Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 3,5 artarak yaklaşık 28,4 milyon ton olacağı öngörüldü

Meyveler grubunda bir önceki yıla göre elmada yüzde 3, çilekte yüzde 9,1 üretim azalışı beklenirken, şeftali ve nektarin toplamında yüzde 9,5, kirazda yüzde1,4, narda yüzde 11,5, üzümde yüzde 4,3 üretim artışı olacağı hesaplandı.

Turunçgil meyvelerinden mandalinada yüzde 32,1, portakalda yüzde 30,8, limonda yüzde 26,3 üretim azalışı öngörüldü. Sert kabuklu meyvelerden fındıkta yüzde 10,5, cevizde yüzde 21,1, Antep fıstığında yüzde 117,6 oranında üretim artışı olacağı tahmin edildi.

Muz üretiminde yüzde 5,3 azalış, zeytin üretiminde yüzde 136,8 artış olacağı öngörüldü.

Kaynak: AA