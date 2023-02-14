Gündem deprem: Dolarda gözler Kabine'ye çevrildi!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin piyasalar üzerindeki etkisi izlenirken, dolar/TL'de gözler bugün toplanacak Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlara çevrildi.

Gündem deprem: Dolarda gözler Kabine'ye çevrildi!

Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini korurken; Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat 15.00'te AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında toplanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kabine toplantısının tek gündem maddesinin Kahramanmaraş merkezli depremler olacağını açıkladı.

Piyasaların bir numaralı gündem maddesi Kahramanmaraş merkezli depremler olurken, ekonomi yetkililerin ilk hesaplamaları depremin maliyetinin 50 milyar aşacağı yönünde. Ancak yeni raporlar, maliyetin bu tutarın da üzerine çıkabileceğine işaret ediyor. TÜRKONFED hafta sonu yayımladığı raporda, maliyetin 84,1 milyar dolara ulaşabileceğini, İstanbul Analytics ise toplam etkinin 100 milyar doları bulabileceği tahmininde bulunuldu.

DOLARDA SON DURUM

Bu gelişmelerle dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından 18,8480'den işlem görüyor.

Dün, en düşük 18,8120 ve en yüksek 18,8499 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8454'ten tamamlamıştı.

YATIRIMCILAR TEMKİNLİ

Öte yandan analistler, ABD'de güçlü istihdam verileri sonrası para politikalarına ilişkin artan belirsizliklerin, bugün ülkede açıklanacak enflasyon verileri ile büyük ölçüde giderilmesinin beklendiğini ve veriler öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını bildirdi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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