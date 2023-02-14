Benzin ve motorine zam

Benzin ve motorin fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Yeni yapılan zamla birlikte benzin ve motorinin litre fiyatında artış yaşandı.

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Benzin ve motorine zam

Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki artış pompaya zam olarak yansıdı. Benzinin litre fiyatı 14 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,09 TL zamla 20,92 TL'ye yükseldi.

Motorinin litre fiyatı ise 1,21 TL artışla 21,28 TL oldu. Benzin ve motorin fiyatları şöyle:

İSTANBUL

Benzin: 20,89 TL
Motorin: 21,25 TL

ANKARA

Benzin: 21,14 TL
Motorin: 21,49 TL

İZMİR

Benzin: 21,06 TL
Motorin: 21,56 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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