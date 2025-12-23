Gümüşten Tarihi Zirve! İlk Kez Bu Seviyeyi Gördü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel piyasalarda gümüş fiyatları tarihi bir eşiği geride bıraktı. Güçlü endüstriyel talep, yatırımcı ilgisi ve para politikasına ilişkin beklentilerin etkisiyle gümüşün ons fiyatı spot piyasada 70 doların üzerine çıktı. Gün içinde 70,67 dolar ile zirveyi gören ons fiyatı, TSİ 16.52 itibarıyla yüzde 2,2 artışla 70,53 dolar seviyesinde işlem gördü.

DEĞERLİ METALLERDE YÜKSELİŞİN ARKASINDA NE VAR?

Değerli metallerdeki ralliye en güçlü katkılardan biri, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi döngüsüne başlaması oldu. Fed’in bu yıl toplam 75 baz puan indirim yapması ve 2026’da da iki ek indirim beklentisi, altın ve gümüşü destekleyen başlıca unsurlar arasında yer aldı. Faiz indirimlerine yönelik söylemleriyle öne çıkan Donald Trump’ın tutumu da değerli metallere olan ilgiyi artırdı.

Jeopolitik cephede ise belirsizlikler sürüyor. Rusya–Ukrayna hattındaki gerilim ve ABD–Venezuela ilişkilerinde tırmanan tansiyon, güvenli liman talebini canlı tutuyor. Buna ek olarak arz tarafındaki sıkıntılar da fiyatları yukarı iten faktörler arasında.

MERKEZ BANKALARI VE ETF’LER TALEBİ CANLI TUTUYOR

Merkez bankalarının alımlarını sürdürmesi, değerli metallerdeki yükselişin önemli bir dayanağı olmaya devam ediyor. Öte yandan Hindistan’da emeklilik fonlarının portföylerinin yüzde 1’ini onaylı altın ve gümüş ETF’lerine ayırabilmesine izin verilmesi, talep cephesini güçlendiren bir başka gelişme olarak öne çıktı.

ENDÜSTRİYEL TALEP GÜMÜŞÜ ÖNE ÇIKARIYOR

Gümüş, yatırım aracı olmasının yanı sıra endüstriyel kullanımıyla da dikkat çekiyor. Güneş enerjisi panelleri, elektronik ürünler ve elektrikli araçlar gibi alanlardan gelen talep güçlü seyrini koruyor. ABD’nin gümüşü “kritik mineral” listesine dahil etmesi ise önümüzdeki dönemde talebin daha da artabileceğine işaret ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi