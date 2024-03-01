Gumbel Group, güneş takip sistemi OxoTracker ile uluslararası arenaya açılıyor

Sürdürülebilir bir dünya yaratmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına artan talep, güneş enerjisi panellerinden maksimum verim elde edilmesini sağlayan güneş takip sistemleri pazarınının büyümesini tetikliyor. The Business Research Company’nin paylaştığı veriler, 2023’ü 9,22 milyar dolar değerle kapatan güneş takip sistemleri pazarının 2024’te 10 milyarı aşacağına işaret ediyor. Önümüzdeki beş yıl boyunca yükselmesi beklenen bu ivmeyle birlikte yerli şirketler de daha yenilikçi ürünler geliştirmeye odaklanarak uluslararası çapta başarılara imza atıyor. Güneş enerjisi sektöründe yenilikçi çözümleriyle öne çıkan Gumbel Group, geliştirdiği OxoTracker güneş takip sistemi elektronik bileşenleriyle Uluslararası Elektroteknik Komisyonu’nun IEC 62817 sertifikasını almaya hak kazanan ilk Türk şirketi olduğunu duyurdu. IEC 62817, güneş takip sistemlerinin tasarımı, güvenliği ve performansını onaylayan en önemli iki uluslararası standarttan biri olarak öne çıkıyor.

“Sürdürülebilir bir gelecek için çözüm ortaklarımız ve müşterilerimizle çalışmayı bekliyoruz”

Bu başarının kurumsal özgüvenlerini artırdığını söyleyen OxoTracker Genel Müdürü Yasir Herdem, konuya dair şu açıklamada bulundu: “IEC 62817 sertifikasıyla zorlu saha koşullarına cevap verecek, enerji verimini optimize edecek ve bunları yaparken en az bakım gerektirecek bir ürün ortaya çıkarma taahhüdümüzü belgelemiş olduk. Global pazarda rekabet edebilir, yüksek kalitede ve güvenilir bir ürün ortaya çıkaran ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Ürünümüzde yazılım ve elektronik sistemler büyük rol oynuyor. Kendi bünyemizde geliştirdiğimiz bu sistemler, ürünümüzün teknolojik üstünlüğünü pekiştiriyor ve müşterilerimize en yüksek kalitede çözümler sunmamıza olanak tanıyor. Daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak için çözüm ortaklarımız ve müşterilerimizle çalışmayı dört gözle bekliyoruz.”

IEC 62817 standardı kapsamında güneş takip sistemlerine ilişkin pek çok unsurunun denetlendiğini aktaran Yasir Herdem’den edinilen bilgilere göre, IEC 62817 standardı, güneş takip sisteminin yapısal gücünü, takip doğruluğunu, güvenilirliğini ve dayanıklılığını bir dizi testle değerlendiriyor. Elektronik bileşenlerin işlevselliğinin ve dayanaklığının zorlu saha koşullarına uygunluğunun değerlendirildiği testler, sertifikasyon sürecinin en zorlu basamağını oluşturuyor.

“Ürünümüz İspanya’da 6 boyunca 20’yi aşkın testten geçirildi”

OxoTracker Genel Müdürü Yasir Herdem, kendi ürünlerinin sertifika alma sürecini de şu sözlerle paylaştı: “OxoTracker kontrol ünitesi, 20’den fazla güvenilirlik değerlendirmesinden geçirildi. İspanya’daki ileri düzey simülasyon test laboratuvarında 6 ay boyunca fonksiyonel, UV, statik yük ve ısı altındaki deformasyon, mekanik kayma ve geri tepme, taşıma altında kontrol kabininin titreşim ve darbe testleri yapıldı. Tüm bunların sonucunda Türkiye’de IEC 62817 sertifikasyonuna sahip ilk ürün oldu.”