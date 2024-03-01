Dolarda yeni rekor!

Dolar rekor kırmaya devam ediyor. Piyasaların açılmasıyla birlikte dolar, tarihi zirvesini yeniledi.

Dolarda yeni rekor!

İstanbul serbest piyasada dolar 31,3130 liradan, Euro 33,8560 liradan güne başladı. Piyasaların açılışında 31.45490'a kadar çıkan dolar/TL, rekor seviyesini yeniledi.

Serbest piyasada 31,3110 liradan alınan dolar, 31,3130 liradan satılıyor. 33,8540 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 33,8560 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 31,2280 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 33,8450 lira olmuştu.

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