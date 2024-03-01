Motorine indirim: Pompaya yansıdı

Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Mart ayının ilk gününde motorine 1 lira 34 kuruş indirim geldi.

Yeni fiyatlar gece yarısı itibarıyla pompaya yansıdı.

Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmedi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40,66 liradan, benzinin litresi ise ortalama 40,46 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payının eklenmesiyle Katma Değer Vergisi (KDV) hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.