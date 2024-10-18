Gramaj Oyununa Geçit Yok: Hepsine Tek Tek Ceza Uygulanıyor

Reklam Kurulu, tüketicilere sunulan ambalajlı ürünlerdeki adet, uzunluk, hacim gibi içeriklerde değişiklik yapılmasına rağmen, bu değişikliğin yapılmadığı izlenimi veren yanıltıcı tanıtımları denetliyor.

Gıda ürünlerinin ambalajları, ilgili yönetmelik kapsamında "reklam mecrası" olarak kabul edilirken bunların üzerindeki her türlü ifade ve görsel "ticari reklam" niteliği taşıyor. Reklam Kurulu, söz konusu ürünleri, tüketici başvuruları, rakip firma şikayetleri ve resen denetimlerle inceliyor.

İncelemeler sonucu, ambalajlarında gıda mevzuatına aykırı sağlık beyanları içeren, içeriğinde katkı maddesi bulunmasına rağmen katkısız olduğu izlenimi veren, "hakiki", "gerçek" gibi abartılı ifadeler kullanan, işlenmiş gıdalarda "doğal" ibaresi yer alan, aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdaları çocukların ilgisini çekecek ürünlerle ambalajlayan, kamuoyunda saygınlığı olan kurum ve kuruluşların onayını ima eden ifade ve logolar kullanan firmalara çeşitli yaptırımlar uygulanıyor.

TÜKETİCİLER ŞİKAYETLERİNİ İLETEBİLİYOR

Tespit edilen ihlallerde, üretici ve satıcı firmaların savunmaları alınırken mevzuata aykırı her bir reklam için 54 bin 987 lira, haksız ticari uygulamalar için 550 bin 59 lira idari para cezası veriliyor.

Ambalajlı ürün tanıtımlarına ilişkin bu yıl 22 dosya incelendi. Yanıltıcı olduğu tespit edilen 17 dosyadan 14'üne durdurma cezası verilirken 3 dosya hakkında hem durdurma hem de 660 bin 33 lira idari para cezası uygulandı.

Bakanlık yetkilileri, tüketicileri ambalaj ve etiket bilgilerini dikkatli incelemeleri, şüpheli durumlarda ilgili kurumlara başvurmaları konusunda uyardı. Şüpheli durumlarda Kurula başvurular yazılı veya e-Devlet üzerinden çevrim içi yapılabiliyor.

Ticari reklama ilişkin başvurularda, şikayet edilen tanıtımları belirleyici husus, bilgi ve belgelere yer verilmesi gerekiyor.

Kaynak: AA