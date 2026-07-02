Altın Yeniden Atağa Kalktı! Uzmanlar Kritik Eşiği İşaret Etti: İşte Gram ve Ons Altında Son Durum

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Temmuz ayına yükselişle başlayan altın fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yeniden hareketlendi. FED cephesinden gelen ılımlı mesajlar ve petrol fiyatlarındaki gerileme, güvenli liman talebini desteklerken gram altın 6 bin lira seviyesinin üzerinde işlem görmeye başladı. Uzmanlar ise yükselişin kalıcı hale gelmesi için ons altında kritik seviyenin aşılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Dünkü işlemlerde yüzde 0,60 değer kazanan ons altın günü 4.031 dolardan tamamlarken, yeni güne 4.058 dolar seviyelerinde başladı. İç piyasada ise ons fiyatındaki toparlanmanın etkisiyle gram altın 2 Temmuz sabahına yaklaşık 6.090 TL seviyesinden giriş yaptı.

FED MESAJLARI VE PETROLDEKİ GERİLEME DESTEK OLDU

Portekiz'de düzenlenen Merkez Bankacılığı Forumu'nda konuşan FED Başkanı Kevin Warsh, son haftalarda enflasyon risklerinde azalma görüldüğünü belirterek, para politikasına ilişkin daha temkinli mesajlar verdi. Bu açıklamalar, piyasalarda yeni bir faiz artışı beklentisini zayıflattı.

Öte yandan ABD ile İran arasında Katar'da yürütülen görüşmelerde olumlu ilerleme sağlandığı yönündeki haberler, petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu. Brent petrolün 70 dolar seviyesine kadar gerilemesi de altın fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

EKONOMİK VERİLER BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI

ABD'den gelen son makroekonomik veriler de piyasaların odağındaydı. Haziran ayında özel sektör istihdamı beklentilerin altında kalarak 95 bin kişi arttı. İmalat PMI verisi de 54 beklentisine karşılık 53,3 olarak açıklandı. Beklentilerin gerisinde kalan veriler, ekonomide aşırı ısınma olmadığını gösterirken FED'in faiz artışı ihtimalini de zayıflattı.

PİYASALAR TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNE KİLİTLENDİ

Bugün açıklanacak haziran ayı tarım dışı istihdam verisi ise piyasaların en önemli gündem maddesi olacak. Analistler 114 bin kişilik artış beklerken, verinin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde FED'in daha sıkı para politikası izleyebileceği yönündeki beklentilerin güçlenebileceğini ifade ediyor. CME FED Watch verilerine göre ise eylül ayında faiz artışı ihtimali yüzde 49,8 seviyesinde bulunuyor.

'4.100 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK'

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, ons altındaki toparlanmanın dip seviyelerden gelen alımlarla desteklendiğini belirterek, enerji fiyatlarındaki gerilemenin de bu süreci hızlandırdığını söyledi. Hansen, yükselişin kalıcı olduğunun söylenebilmesi için ons altının önce 4.100 dolar seviyesinin üzerine yerleşmesi gerektiğini vurguladı. Bu seviyenin aşılması halinde piyasada dip oluşumuna yönelik beklentilerin güçlenebileceğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi