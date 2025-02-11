Gram Altın Fiyatları 3400 Liraya Dayandı! Kuyumculara Akın Başladı: İslam Memiş, '3 Ay Üzülebilirler' Diyerek Uyardı

Ons altın, Trump'ın küresel büyüme belirsizliklerini, ticaret savaşı endişelerini ve enflasyonist baskıyı körükleyen tarife tehditlerinin etkisiyle bu yıl şimdiye kadar sekizinci kez rekor seviyeye ulaştı. Ons altın sabah erken saatlerde 2.942,70 dolar ile rekor seviyeye ulaştıktan sonra düne göre sadece yüzde 0,43 artışla 2.920 dolara geriledi.

GRAM ALTIN FİYATLARI DA TARİHİ ZİRVEDE

Yurt içinde ons altındaki rüzgarı arkasına alarak rekor seviyeye yükselen altın gram fiyatı 3400 liraya dayandı. 3.395 liraya kadar yükselen gram altın şu sıralar 3.379 TL'den ekranlara yansıyor. Kapalıçarşı serbest piyasada çeyrek altın fiyatı 5.840 TL oldu. Cumhuriyet altını da 23.603 liraya yükseldi.

"ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR"

Capital.com finansal piyasa analisti Kyle Rodda, “Küresel bir ticaret savaşı riski, fiziki külçe ticareti üzerinde baskı yaratıyor ve finansal piyasaları, gevşek bir şekilde dolarsızlaşma teması olarak tanımlanabilecek şeyin bir parçası olarak altına maruz kalmaya yönlendiriyor. Alıcılar fiyatlara karşı biraz duyarsız görünüyor çünkü satıcılar metale uygulanacak olası gümrük vergilerinden kaçınmak için altını ABD'ye göndermek için ellerinden geleni yapıyor” dedi.

ÇİN'DEN ALTINI YÜKSELTECEK HAMLE

Öte yandan Çin de dün dikkat çeken bir adım atarak sigorta şirketlerinin de ilk kez altın satın almasına izin verdi. Bu adımın değerli metale milyarlarca dolarlık potansiyel yatırım yapılmasını sağlayarak rekor kıran ralliye daha fazla ivme kazandıracağı yorumları yapılıyor.

İSLAM MEMİŞ'TEN GRAM ALTIN TAHMİNİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş sosyal medya hesabından altın gram fiyatı tahminini açıklayarak, "Sanal altınımı fizikiye çevirmek istiyorum” Bugünler aranır. Kasım’da ons altın için 2025 için 3.050-3.080 dolar gram altın için 4.000-4.500 lira aralığı açıklayan bir analist olarak diyorum ki 'Altın yatırımcısını 3 ay bekletecekler.' Nakite ihtiyacı olmayanların zaten bekliyor ancak alım için gaza gelenler 3 ay üzülebilir. (TL ile işlem yapmıyoruz, bizim işimiz ons ile)" dedi.

ALTIN ALMAK İÇİN KUYUMCULARA AKIN ETTİLER

Kuyumcular ise altın için, “Satan yok, alan çok. Şu an herkes altın alıyor” diyor. Sevgililer Günü’ne kadar altın gram fiyatının 3.550-3.600 lirayı bulacağını dile getiriyorlar.

Kaynak: Haber Merkezi