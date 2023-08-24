Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Merkez Bankası, haziran ve temmuz aylarında beklentinin altında bir artışa imza attığı faiz kararını bugün açıklayacak. Merkez'in yeni faiz kararında da kademeli artış politikasına devam etmesi bekleniyor.

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Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Geçtiğimiz mayıs ayında yapılan seçimlerin ardından yeni kadrosuyla politikalarında değişiklik yapmaya başladığı görülen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bugün 14.00'te kritik politika faizi kararını açıklayacak. Merkez'in kademeli faiz artışlarına, bugünkü toplantısında da devam edeceği tahmin ediliyor.

Merkez Bankası, haziran ve temmuz aylarında 900 baz puanlık faiz artırarak politika faizini yüzde 17,5 seviyesine çekmiş, enflasyonda belirgin bir pozitif seyir olana kadar kademeli sıkılaşmanın devam edeceğini bildirmişti. Ancak son dönemde yükü iyice büyüyen vergi artışları ve döviz kuru ile enflasyonun yükselişi sebebiyle, yapılan faiz artışı beklentilerin altında kaldı.

Beklentilerin altında kalan faiz artışının ardından Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan’ın da katıldığı yeni Merkez Bankası kadrosunun alacağı faiz kararına ilişkin ekonomistler de tahminlerde bulundu.

AA FİNANS ANKETİ

AA Finans’ın, 24 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB’nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

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