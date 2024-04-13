Goldman Sachs altın için rakam verdi

Altın fiyatları, Orta Doğu'da artan gerilimin etkisiyle rekor seviyelere yükseldi. Ons altın spot piyasada 2 bin 400 doları test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Son Güncelleme:
Goldman Sachs altın için rakam verdi

Analistler, altındaki yükselişte jeopolitik riskler ve Çin ekonomisine yönelik endişelerle birlikte artan güvenli liman talebinin etkili olduğunu belirtti.

Goldman Sachs, yıl sonu altın fiyatı tahminini ons başına 2 bin 300 dolardan 2 bin 700 dolara yükseltti.

Goldman'ın analizinde Fed'in para politikası adımları, ABD seçimleri ve küresel ekonomideki gelişmelere çekilirken, altında yükseliş eğiliminin devam ettiği belirtildi.

ORTA DOĞU'DA GERİLİM TAVAN YAPTI

Orta Doğu'da İran-İsrail gerilimi doruk noktasına çıktı.

İran, Şam'daki büyükelçilik saldırısının ardından "Meşru savunma bir zorunluluktur" açıklamasını yaptı.

ABD medyası, İran'ın 48 saat içerisinde İsrail'e saldırabileceğini iddia etti.

İsrail ise misilleme ihtimaline karşı 'tetikte' beklediklerini duyurdu.

Etiketler
Altın Altın fiyatları
Son Güncelleme:
Star TV dizisi Yalı Çapkını'nın yeni adresi belli oldu... Anlaşma duyuruldu Star TV dizisi Yalı Çapkını'nın yeni adresi belli oldu... Anlaşma duyuruldu
Mardin'de ekmeğe zam! Mardin'de ekmeğe zam!
IMF Başkanı değişmedi: Kristalina Georgieva yeniden seçildi IMF Başkanı değişmedi
Ziraat Bankası promosyon ödemelerini katladı; Emeklilere iyi haber... Ziraat Bankası promosyon ödemelerini katladı; Emeklilere iyi haber...
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası'ndan yeni karar: ATM'ler artık o banknotları vermeyecek ATM'ler artık o banknotları vermeyecek
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor, Yargıtay son noktayı koydu: Emekli maaşında emsal karar! Yargıtay son noktayı koydu: Emekli maaşında emsal karar!
Siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz gözaltına alındı Evren Barış Yavuz gözaltına alındı
Takvim açıklandı: Vergide yeni dönem, tüm işletmelere zorunlu! Vergide yeni dönem, tüm işletmelere zorunlu!
Şırnak'ta 'taciz' iddiası sonrası uzman çavuş darbedildi, valilik açıklama yaptı! 'Taciz' iddiası sonrası uzman çavuş darbedildi