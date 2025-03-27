Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurdu: Gelir Vergisi Ödemelerinde Süre Uzadı
Gelir vergisi beyannamelerine ek süre tanındı. Gelir İdaresi Başkanlığı 2 Nisan'da sona erecek sürenin 7 Nisan'a kadar esnetildiğini açıkladı.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin 7 Nisan Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldığını bildirdi.
GİB'den yapılan açıklamada, karara ilişkin detaylar paylaşıldı.
Açıklamada, 2 Nisan gün sonuna kadar verilmesi gereken 2024 takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin 7 Nisan Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA