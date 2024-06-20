Gelir dağılımında makas açılıyor: CEO’ların kazancı, çalışanlarının maaşının 200 katına çıktı!

ABD merkezli şirket Equilar, New York Borsası’nın manşet endeksi S&P 500’de yer alan şirketlerin CEO’larının 2023 yılı kazançlarını hesapladı.

Yapılan araştırmaya göre endekse kote olan şirketlerin CEO’ları 2023’te yüzde 12.6’lık yıllık artışla ortalama 16.3 milyon dolar kazandı. S&P 500 endeksinde bulunan şirketlerde çalışanların geliri ise 2023’te yalnızca yüzde 5.2 artarak 81 bin 467 dolara çıktı.

Sözcü'den Tolga Uğur'un aktardığına göre; böylece 2022 yılında CEO’ların 185 çalışan maaşına denk gelen kazancı, geçen yıl daha da artarak 196 kata ulaştı. CEO’ların kazancının yaklaşık yüzde 70’ini şirketlerinin borsadaki hisseleri oluşturuyor. ABD borsalarında geçen yıl görülen pozitif seyir nedeniyle çalışanlar ve CEO’lar arasında maaş farkının daha da açıldığı belirtiliyor.

EN YÜKSEK 162 MİLYON DOLAR

ABD’nin borsa endekslerinde ‘Muhteşem 7’li’ olarak adlandırılan 7 teknoloji şirketinin ağırlığı son dönemde giderek artsa da 2023’te en çok kazanan CEO, farklı bir şirketten çıktı. Piyasa değeri bakımından ABD’nin en büyük dokuzuncu şirketi olan Broadcom’un CEO’su Hock E. Tan, 2023’te 161.8 milyon dolar gelir elde etti. İkinci sıradaki Fair Isaac şirketinin CEO’su William Lansing geçen yıl 66.3 milyon dolar kazanırken, üçüncü sıradaki Apple’ın CEO’su Tim Cook 63.2 milyon dolar maaş elde etti.