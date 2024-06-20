Veriler ortaya koydu: Ekonomik kriz derinleşti, güven kalmadı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, ekonomiye güven kalmadı. Böylece endeks, 100'den küçük değer alarak kötümserliği işaret etti.

Veriler ortaya koydu: Ekonomik kriz derinleşti, güven kalmadı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksi verileri açıklandı.

Buna göre, TÜİK ve TCMB işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, haziranda, mayıs ayına kıyasla yüzde 2,7 azaldı. Geçen ay 80,51 olan endeks, bu ay 78,3'e düştü.

HANENİN MADDİ DURUMU ENDEKSİ DÜŞTÜ

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, mayısta 65,3 iken haziranda yüzde 2,2 azalışla 63,8'e geriledi.

Veriler ortaya koydu: Ekonomik kriz derinleşti, güven kalmadı! - Resim : 1

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, mayısta 82,8 iken bu ay yüzde 4,4 azalarak 79,2 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ DE DÜŞTÜ

Geçen ay 78,3 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, yüzde 2,8 düşüşle bu ay 76,1 olarak kayıtlara geçti.

HARCAMA YAPMA DÜŞÜNCESİ DE GERİLEDİ

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise mayısta 95,6 iken haziranda yüzde 1,6 azalarak 94'e düştü.

EKONOMİ KÖTÜMSERLİĞİ İŞARET ETTİ

Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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