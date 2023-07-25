Gece yarısı akaryakıt fiyatlarına büyük zam: 36 lirayı aştı!

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareket nedeniyle akaryakıt fiyatları yükselişe geçti. ÖTV zammıyla birlikte litre fiyatı 6 lira artan benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere kallavi bir zam daha geldi.

Son olarak akaryakıtta ÖTV tutarını artırılmasıyla benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana gelmişti. ÖTV zammının ardından motorine 1 lira 55 kuruşluk bir zam daha yapılmıştı.

ZAMLI MOTORİN FİYATLARI KAÇ TL OLACAK?

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 lira zam yapıldı. Zamla birlikte 25 Temmuz Salı günü itibariyle benzinin litre fiyatı İstanbul'da 34.05 liradan 36.05 liraya yükseldi. Benzinin litresi Ankara'da ortalama 36.54 liraya, İzmir'de ise 36.64 liraya satılacak.

ZAMLARIN DEVAMI GELECEK

Motorin ve LPG (otogaz) fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Sektör temsilcileri, akaryakıt zamlarının devamının geleceğini belirtiyor.

25 Temmuz Salı akaryakıt fiyatları

İSTANBUL

Benzin: 36,03 TL

Motorin: 33,92 TL

LPG (Otogaz): 13,56 – 13,98 TL

ANKARA

Benzin: 36,55 TL

Motorin: 34,39 TL

LPG (Otogaz): 13,99 TL

İZMİR

Benzin: 36,56 TL

Motorin: 34,57 TL

LPG (Otogaz): 13,99 TL