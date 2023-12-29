Gayrimenkul yatırım danışmanı: “Mevsimler, gayrimenkul yatırımlarına yön veriyor"

Her yıl sonbahara yaklaşırken tayinlerin gerçekleşmesi, öğrencilerin okullarının belli olması gibi sebepler, vatandaşları taşınma, yatırım yapma gibi süreçlerini yaz aylarında tamamlamaya yönlendiriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023’ün Ocak-Ekim döneminde Türkiye genelinde toplam 993 bin 835 konut satışı gerçekleştiği kaydediliyor. Satışların %71,94’ünün ise mayıs - ekim döneminde yapıldığı görülüyor. Dreamland Gayrimenkul Yatırım Şirketi CEO’su Deniz Tüzüner, gayrimenkul alım – satımlarının yılın hangi dönemlerinde ve şartlarda daha verimli olduğunu paylaştı.

Emlak, arsa, arazi gibi taşınmazların geliştirme hizmetini verdiklerini belirten Deniz Tüzüner, “İstanbul ve Bodrum başta olmak üzere Tüm Ege’de Sektördeki 10 yıllık tecrübemizle müşterilerimizin doğru zaman ve bölgelerde yatırım yapmalarına yardımcı olarak kâr elde etmelerini sağlıyoruz" dedi.

“Bahar ve yaz aylarında konut satışları artıyor”

Gayrimenkul yatırımı öncesinde ayrıntılı bir araştırılma yapılması gerektiğini belirten Dreamland Gayrimenkul Yatırım Şirketi CEO’su Deniz Tüzüner, “Yatırım geri dönüşü yüksek gayrimenkul almak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar var. Konut alım ve satımı yılın belli dönemlerinde daha yoğun oluyor. Ülkedeki ekonomik koşullardan bağımsız düşünürsek, özellikle bahar ve yaz aylarında konut satışlarında artış yaşanıyor. Öyle ki insanların kışa hazır olma isteği yaz döneminde gayrimenkul yatırımlarına talebi artırıyor. Bu durum, elbette fiyatlarda artışı tetikleyebiliyor. Ancak, bu dönemde daha çok seçeneği değerlendirme avantajı doğuyor” ifadelerini kullandı.

“Kış mevsimi gayrimenkul yatırımı için bir fırsat”

“Gayrimenkul yatırımlarının yavaşladığı kış aylarında düşen talebin neticesiyle yaşanan durgunluğu fırsata çevirmek isteyen yatırımcılar kış aylarında yatırım yapmayı tercih ediyor. Kış aylarında talebin az olmasıyla birlikte gayrimenkul yatırımlarında fırsatları yakalamak kolaylaşıyor.”

“Tek etken mevsimler değil, global etkenler de ön planda”

Mevsimlerin gayrimenkul yatırımlarında tek kriter olmadığının altını çizen Dreamland Gayrimenkul Yatırım Şirketi CEO’su Deniz Tüzüner "Bu süreçte uzman ekibimiz gayrimenkullerle ilgili farklı detayları da inceliyor. Sadece Türkiye'de değil, globalde yaşanan ekonomik, politik ya da çevresel gelişmeleri de takip ediyor. Konut teşviklerinde ya da faiz oranlarında verilecek olan olumlu kararlar, dönem fark etmeksizin tüm seyri değiştirebilir. Bu yüzden, gayrimenkul yatırımı farklı metriklere göre karar verilmesi gereken bir süreçtir. Süreci uzman yatırım danışmanlarıyla sağlıklı bir şekilde yönetmek mümkün” şeklinde konuştu.

’Gayrimenkulde kazançlı Yatırımlar için stratejik fırsatlar yaratıyoruz‘‘

Arsa, arazi, bağ, bahçe gibi konut dışı alımlarda ise yine benzer faktörlerin söz konusu olduğunu söyleyen Dreamland Gayrimenkul Yatırım Şirketi CEO’su Deniz Tüzüner, sözlerini şöyle tamamladı:

"Arsa ve arazi yatırımlarında müşterilerimiz için fizibilite çalışmaları yapıyoruz. Bir yatırımın fiziksel, teknik ve finansal açıdan kâr getirip getirmeyeceğini araştırıyoruz. Alanın imara açılma olasılıklarını değerlendiriyoruz. Çevresindeki elektrik, su, yol, proje, kamu yatırımları gibi faktörleri inceliyoruz. Gayrimenkulleri satın almadan önce detaylıca analizlerini gerçekleştiriyor, satın aldıktan sonra ise üst ölçekli planlarına uygun olucak şekilde gayrimenkullerin geliştirilmesini sağlıyoruz."