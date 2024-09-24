Fitch Ratings, Türkiye'nin Faiz İndirimi İçin Tarih Verdi

Fitch Ratings, Türkiye’nin notunu “B+”dan “BB-“ye yükseltmesinin ardından not görünümünü de durağana çevirmişti.

Yaşanan gelişmeler sonrası Fitch, “Türkiye: Politikanın Yeniden Dengelenmesi Sürecinde İlerleme ve Zorluklar” başlıklı bir webinar düzenledi.

Fitch Rating Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) sıkı para politikasını sürdürmesini beklediklerini ancak politika faizinde 2025’in ilk çeyreğinde indirime başlamasını öngördüklerini belirtti.

GELECEK YILIN İLK ÇEYREĞİNE İŞARET EDİLDİ

Morales konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin kredi notunun yükseltilmesinde dış kırılganlıkların ve finansman ihtiyaçlarının azalmasının etkili olduğunu belirterek, yüksek enflasyonun Türkiye için ana politika zorluğu olmaya devam ettiğini ifade etti.

Türkiye ekonomisinin yavaşlamaya başladığını aktaran Morales, “TCMB’nin para politikasında sıkı duruşun sürmesini ve gelecek yılın ilk çeyreğinde politika faizinde indirime başlayabileceğini düşünüyoruz. Türkiye’nin ekonomi programının yukarı yönlü sürprizleri olduğu gibi, politikanın tersine dönme riski ve para politikasında sıkı duruşun erken gevşeme riski de mevcut. Ancak ekonomi politikasına siyasi desteğin devam edeceğini öngörüyoruz.”