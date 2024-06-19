Ferrari'nin ilk elektrikli modelinin fiyatı belli oldu

Ferrari'nin otomobil piyasasında merakla beklenen ilk elektrikli otomobiliyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Reuters'a konuşan bir kaynak, içten yanmalı motorlarıyla bilinen İtalyan devinin ilk elektrikli modelinin fiyatının en az 500 bin Euro (535 bin Dolar) olacağını belirtti.

Kaynağın Reuters'a verdiği bilgilere göre lüks otomobil üreticisi bu modeli üretecek bir fabrika açmaya hazırlanırken ve bu modelin grup üretimini üçte bir oranında artırabilecek.

Ferrari'nin ilk elektrikli modeli için planladığı fiyat, kitlesel pazardaki rakipleri talepteki düşüş nedeniyle elektrikli araç (EV) fiyatlarını düşürürken bile ultra zengin sürücülerin buna hazır olduğuna olan güvenini gösterdi.

PORSCHE TAYCAN 100 BİN EURO'DAN BAŞLIYOR

Söz konusu fiyat, Ferrari'nin mevcut modelleri için 350 bin euro olan ortalama satış fiyatının ve birçok rakip lüks elektrikli aracın oldukça üzerinde. Daha alt premium segmentte yer alan Porsche'nin elektrikli Taycan'ı yaklaşık 100 bin Euro'dan başlıyor.

Reuters'a konuşan kaynak, fabrikanın geçen yıl 14 binden az otomobil teslim eden şirket için cesur bir hamle olduğunu, zira bu sayede üretim kapasitesinin 20 bin civarına çıkabileceğini söyledi.

Maranello'daki yeni fabrika Ferrari'ye ek bir araç montaj hattı sağlayacak ve benzinli ve hibrit otomobillerin yanı sıra yeni elektrikli modellerin yanı sıra hibritler ve elektrikli araçlar için bileşenler üretecek.

Kaynak, fabrikanın üç ila dört ay içinde tamamen faaliyete geçeceğini söyledi.

İkinci bir elektrikli araç modelinin de geliştirilmekte olduğunu belirten kaynak, sürecin henüz erken bir aşamada olduğunu ve şirketin en azından kısa vadede toplam üretimi yılda 20 bin araca çıkarmak istemeyebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak, üretimdeki herhangi bir artışın modellerde bir artışla birlikte geleceğini, çünkü Ferrari'nin ne kadar başarılı olursa olsun herhangi bir model için üretimi belirli bir sınırda tutma politikasına sadık kalacağını söyledi.