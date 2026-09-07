Fed Korkusu Ons Altını Vurdu: Gram Altın 6 Bin 840 Liraya Geriledi

Altın piyasası yeni haftanın ilk işlem gününe küresel baskıların etkisiyle satıcılı başladı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım ihtimallerinin güçlenmesi ve ons altındaki yüzde 0,9'luk düşüşle birlikte gram altın, serbest piyasada 6 bin 840 lira seviyesine kadar geriledi.

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Fed Korkusu Ons Altını Vurdu: Gram Altın 6 Bin 840 Liraya Geriledi
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Küresel piyasalarda artan faiz baskısı ve güçlenen dolar endeksi, altın fiyatlarında geri çekilmeyi tetikledi. Geçtiğimiz cuma gününü 6 bin 897 liradan tamamlayan gram altın, yeni haftanın açılış seansında yüzde 0,82 değer kaybederek 6 bin 840 liraya indi. Yatırımcılar gözünü makroekonomik verilere çevirirken, serbest piyasada çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatlarında da aşağı yönlü revizyonlar görüldü.

İÇ PİYASADA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Yeni haftaya düşüşle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 6 bin 840 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 195 liradan, cumhuriyet altını 44 bin 573 liradan satılıyor.

Altının onsu, faiz artışı tahminleri ve güçlenen dolar endeksiyle yeni haftada yüzde 0,9 değer kaybederek 4 bin 389 dolardan alıcı buluyor.

KÜRESEL PİYASALARDA 'FED' VE 'SAVAŞ' DENGESİ

Orta Doğu'daki askeri gerilimlerin henüz tam anlamıyla sönümlenmemesi, piyasalarda savaş riskine ilişkin endişelerin canlı kalmasına neden oluyor.

Öte yandan para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki toplantısında politika faizini yüzde 58 ihtimalle 25 baz puan artırması, yüzde 42 ihtimalle ise sabit bırakması öngörülüyor. Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, politikanın kısıtlayıcı olmadığını belirtti. Hammack, "Enflasyon çok yüksek ve hedefimizin üzerinde ne kadar uzun süre kalırsa geri düşürmek o kadar zor olacak. Şu anda duyduğum şey, harekete geçme zamanının geldiği" ifadesini kullandı.

Dolar endeksi ise Fed'e ilişkin belirsizliklerle güçlü duruşunu korurken, yeni haftaya yatay seyirle 99,2 seviyesinde başladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve Almanya'da sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirtti.

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Kaynak: AA

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