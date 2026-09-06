Altın Alışverişinde Yeni Dönem: Kuyumcuya Gitmenize Gerek Yok

Altın alışverişinde kuyumcuya gitme zorunluluğunu ortadan kaldıran 'Altın Kiosk' sistemi hayata geçirildi. Vatandaşların ekran üzerinden seçtiği fiziki altınlar, sigortalı kargo güvencesiyle doğrudan belirtilen adrese teslim ediliyor.

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Altın Alışverişinde Yeni Dönem: Kuyumcuya Gitmenize Gerek Yok
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Düğün ve nikah gibi organizasyonlarda altın alışverişine yönelik yeni bir sistem Kocaeli’de kullanıma sunuldu. 'Altın kiosk' adı verilen uygulamayla vatandaşlar kuyumcuya gitmeden kiosk üzerinden ürün ve gramaj seçerek sipariş oluşturabiliyor. Satın alınan fiziki altın ise sigortalı kargo aracılığıyla belirtilen adrese gönderiliyor.

İlk olarak Kocaeli’de hayata geçirilen sistemde kullanıcılar kiosk ekranından almak istedikleri ürün ve gramajı seçerek sipariş oluşturabiliyor. Sipariş verilen fiziki altının İstanbul Kuyumcular Odası güven etiketiyle sigortalı kargo aracılığıyla kullanıcının belirttiği adrese gönderildiği belirtildi.

YANINDA TAŞIMA YÜKÜNÜ BİTİRİYOR

Uygulamayla özellikle düğün ve nikah gibi organizasyonlar öncesinde yapılan altın alışverişine farklı bir seçenek sunulması hedefleniyor. Böylece kullanıcılar fiziki altını önceden satın alıp yanında taşımak yerine kiosk üzerinden sipariş verebiliyor.

Sistemi geliştiren Ecem Karaman da uygulamanın çalışma şeklini anlattı. Karaman, “Bugün bir düğüne giderken altınımızı önceden alıp cebimizde taşıyoruz. Kiosk ile birlikte bulunduğumuz yerden ürün ve gramajını seçerek altının fiziksel olarak belirttiğiniz adrese gönderilmesini sağlıyoruz” dedi.

Altın Alışverişinde Yeni Dönem: Kuyumcuya Gitmenize Gerek Yok - Resim : 1

DÜĞÜN SALONLARINA DA KURULMASI HEDEFLENİYOR

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre sistemin ilerleyen dönemde daha fazla noktaya taşınması planlanıyor. Kioskların düğün salonları, oteller ve havalimanları gibi altın alışverişine ihtiyaç duyulabilecek noktalarda konumlandırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

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