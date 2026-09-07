Piyasalarda Yeni Hafta Mesaisi: Dolar Sakin, Euro Yükselişle Başladı

İstanbul serbest piyasasında döviz fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle uyandı. Dolar güne hafif bir gerilemeyle 48,4380 liradan başlarken, euro yönünü yukarı çevirerek 56,2830 liradan alıcı buldu.

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Piyasalarda Yeni Hafta Mesaisi: Dolar Sakin, Euro Yükselişle Başladı
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Küresel ve yerel piyasaların gözü haftanın ilk işlem günündeki açılış rakamlarına çevrildi. İstanbul serbest piyasası, döviz kurlarında dengeli bir seyirle yeni haftaya merhaba dedi.

DÖVİZDE YENİ HAFTANIN İLK RAKAMLARI

Serbest piyasada 48,4360 liradan alınan dolar, 48,4380 liradan satılıyor. 56,2810 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 56,2830 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 48,4410 lira, euronun satış fiyatı ise 56,2600 lira olmuştu.

Kaynak: AA

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