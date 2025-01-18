Faizsiz Kredi Şartları Netleşti! Halkbank O Meslekler için Kredi Musluklarını Açıyor: Kritik İki Tarih

Cumhurbaşkanı kararı ile esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyacını karşılamaya yönelik yeni bir destek paketi sunuldu. Resmi Gazete’den duyurulan karara göre Hazine destekli kredi Halkbank aracılığı ile sağlanacak.

FAİZ İNDİRİMİ HANGİ KREDİLERİ KAPSIYOR?

1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2027 arasında geçerli olacak düzenleme şu kredilere faiz indirimi sağlayacak:

Esnaf ve sanatkarların kefalet kooperatifleri aracılığı ile kullandığı krediler,

Kooperatif kefaleti olmaksızın doğrudan bankalar aracılığıyla,

KKTC’de faaliyet gösteren banka şubeleri üzerinden,

1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2027 tarihleri arasında devreden mevcut krediler ve bu tarihler arasında yeni kullanılacak krediler için faiz indirimi uygulanacak. Bu indirim, esnaf ve sanatkâr kredilerine şu an uygulanan faiz oranları üzerinden belirlenen oranlarda yapılacak.

FAİZ İNDİRİMLİ KREDİDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında (el dokuma işleri, bakır işlemeciliği vb.) faaliyet gösteren ve ‘Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi’ sahibi esnaf ve sanatkârlara, kredi başvuru tarihi itibarıyla en az bir yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda son bir yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkârlara, KOSGEB tarafından sağlanan hibe be faizsiz kredi desteğinden faydalananlar hariç olmak üzere 300 bin liraya kadar KOSGEB Geleneksel Girişimci Destek Programı’nı ya da İleri Girişimci Destek Programı’nı bitiren ve başvuru tarihinde 35 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkârlara, 1 Ocak 2025-31 Aralık 2027 tarihleri arasında bu kapsamda bir defaya mahsus olmak üzere kullandırılacak krediler ile bakiyesi bu tarihler arasına devreden kredilere yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.

YENİ GİRİŞİMCİYE FAİZSİZ 300 BİN TL KREDİ

Yine aynı karara göre genç girişimcilere ise 300 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı sağlanacak. Bu destekten yararlanmak içinse şu şartlar aranacak:

Geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan meslek dallarında (örneğin el dokuma işleri, bakır işlemeciliği) faaliyet göstermek

Esnaf vergi muafiyet belgesine sahip olmak,

Kredi başvurusu itibarıyla en az bir yıllık ustalık belgesine sahip olmak,

Ustalık belgesindeki meslek dalında son bir yıl içinde kendi adına işletme kurmuş olmak,

KOSGEB Geleneksel Girişimci Destek Programı veya İleri Girişimci Destek Programını tamamlamış olmak,

35 yaşını aşmamış olmak.

5 SENE SÜRE İLE FAYDALANILACAK

Kullandırılan krediler ile ertelenen veya taksitlendirilen krediler nedeniyle oluşan hazine faiz desteği tutarları, kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyeti dikkate alınarak belirlediği cari faiz oranları ile kredi konuları itibarıyla belirtilen oranlarda indirim uygulanarak esnaf ve sanatkârlara yansıyan faiz oranları arasındaki fark esas alınarak hesaplanacak. Hazine faiz desteği ödemelerinden, haksız olarak yararlandığı tespit edilen esnaf ve sanatkârlar, beş sene süreyle Hazine faiz destekli kredi uygulamasından faydalandırılmayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi