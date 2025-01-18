SSK Emeklisi İçin Zamlı Maaş Günü: Sıra 4B Bağ-Kur Emekli Maaşında! 1969 TL Emekliye Fark Ödemesinde Tarih Belli Oldu

4B Bağ-Kur, 4A SSK emekli zammı 6 aylık enflasyon ile yüzde 15,75 oranında artmıştı. En düşük emekli maaşı 12.500 liradan 14.469 TL’ye yükseltilmişti. Emekli maaşı düzenlemesi için gözler Meclis’e çevrilmişti ancak TBMM sürpriz bir şekilde 28 Ocak’a kadar tatil edildi. Öte yandan SSK emeklileri için zamlı emekli maaşı ödemeleri dün itibarıyla başladı.

ZAMLI EMEKLİ KÖK MAAŞLAR E-DEVLET’TE

Emekliler e-Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı detaylarına kolayca ulaşabiliyor. ‘Emekli Aylık Ödeme Bilgileri’ bölümünde yer alan detaylar hem kök maaş hem ek ödeme hem de net aylığı gösteriyor. Eğer hastane, eczane ve benzeri kesintiler varsa bu tutarlar da ödeme bilgilerinde görülebiliyor. Ancak rakamlar 14.469 TL olan yeni taban maaş üzerinden hesaplanmadı. Yasanın çıkmasının ardından rakamlar bir kez daha güncellenecek.

EMEKLİ ZAMLI MAAŞINI ALMAYA BAŞLADI

En düşük emekli maaşını bekleyen milyonlarca vatandaş bulunurken, kök aylık zammı sonrası 14.469 TL’nin üzerinde emekli maaşı alan SSK’lılar için ödemeler dün itibarıyla başladı. Ödemeler 26 Ocak’a kadar devam edecek. Bağ-Kur emeklileri de 25 Ocak’tan itibaren yeni aylıklarını hesapta görecek. Ancak bu ay 12.500 TL emekli maaşı alanlar ise 1969 TL’lik emekliye fark ödemesi için Şubat ayını bekleyecek.

TABAN AYLIĞIN HAZİNE’YE ETKİSİ

Mevcut durumda gelir ve aylık ödenen 16,6 milyon kişi bulunurken, 2024 yılı Aralık dönemi itibarıyla 3,8 milyon olan 12 bin 500 liranın altında aylık ödenen kişi sayısı, 2025 yılı Ocak dönemi emekli aylıklarındaki artış sonrası 1,98 milyon olarak gerçekleşti.

En düşük emekli aylığı ödeme tutarının 14 bin 469 liraya çıkarılmasıyla aylıkları bu tutara yükseltilerek ödenecek kişi sayısının 3 milyon 870 bin olacağı öngörülüyor.

En düşük emekli aylığı ödeme tutarının yükseltilmesinin yıllık yaklaşık 47,7 milyar liralık maliyet oluşturması tahmin ediliyor.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'inde

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamı 5,7 ve 9 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 1 ve 3 olanlar ayın 26'sınde

Tahsis numarası son rakamı 4,6 ve 8 olanlar ayın 27'sinde

Tahsis numarası son rakamı 0 ve 2 olanlar her ayın 28'inde

MEMUR EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ

Memur emeklileri maaşlarını Ocak ayı başında zamsız olarak aldılar. Bu emeklilere zam farkları yani yüzde 11,54 artırılmış farklar Ocak ayının son haftasında ayrıca ödenecek. Memurlar da zamlı maaşlarını ayın 15'inde zamlı olarak aldılar. Memurlara ayrıca 14 günlük farklar da ödendi.

Kaynak: Haber Merkezi