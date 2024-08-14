Euro Tarihi Rekor Kırdı, 37 TL'yi Geçti

Euro/TL kuru, bir kez daha rekor kırdı. An itibarıyla 1 Euro, 37 TL oldu.

HAZİRANDA 36 TL'Yİ AŞMIŞTI

Tarihinde ilk kez 37 TL’yi geçen Euro kuru, haziranda 36 barajını aşmıştı.

Euro kuru, son 24 saat içerisinde yüzde 0,39, son bir haftada yüzde 1,39 oranında artış gösterdi. Euro'nun yıllık değişimi ise, yüzde 25,76 oranında oldu.