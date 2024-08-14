Euro Tarihi Rekor Kırdı, 37 TL'yi Geçti
Euro/TL kuru bir rekor daha kırdı. Euro, tarihinde ilk kez 37 TL barajını aştı. Euro/TL'deki yıllık artış yüzde 25,76'ye ulaştı.
Euro/TL kuru, bir kez daha rekor kırdı. An itibarıyla 1 Euro, 37 TL oldu.
HAZİRANDA 36 TL'Yİ AŞMIŞTI
Tarihinde ilk kez 37 TL’yi geçen Euro kuru, haziranda 36 barajını aşmıştı.
Euro kuru, son 24 saat içerisinde yüzde 0,39, son bir haftada yüzde 1,39 oranında artış gösterdi. Euro'nun yıllık değişimi ise, yüzde 25,76 oranında oldu.
Son Güncelleme: