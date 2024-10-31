Euro Bölgesi Enflasyonu Beklentilerin Üzerinde Arttı

Euro Bölgesi'nde Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 2 ile yeniden Avrupa Merkez Bankası'nın hedef seviyesine çıktı. Aylık bazda da enflasyon piyasa beklentilerinin üzerine geldi.

Euro Bölgesi Enflasyonu Beklentilerin Üzerinde Arttı

Euro Bölgesi enflasyonu Ekim ayında beklenenden daha fazla hızlandı. Euro para birimini paylaşan 20 ülkede enflasyon, Eylül ayındaki %1,7'den %2,0'ye yükseldi ve %1,9 beklentinin üzerinde gerçekleşti. Aylık bazda ise %0,3 artış yaşandı.

Eurostat'ın Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, daha yakından takip edilen ve değişken gıda ve enerji fiyatlarını dışarıda bırakan rakam ise %2,7'de sabit kalarak %2,6'lık tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Çekirdek enflasyonda aylık bazsa %0,2 artış gerçekleşti.

Tüketici fiyat sepetindeki en büyük kalem olan hizmet sektöründeki enflasyonun çok hızlı seyretmesi ve %3,9'da sabit kalması en önemli endişe kaynağı oldu.

Perşembe günü Eurostat tarafından açıklanan ayrı bir veriye göre, işsizlik oranının Eylül ayında tüm zamanların en düşük seviyesi olan %6,3'te sabit kalmasıyla işgücü piyasası da sıkılığını koruyor.

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