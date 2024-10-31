Ehliyet Yenilemede Son Tarih! Bazısı 15 TL Bazısı 1.220 TL Ödüyor: 81 Katlık Fark

Eski ehliyetleri yenileme için son tarihe kısa bir süre kaldı. Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren tarih 31 Aralık 2024. Ancak sürücü belgesi yenileme ücretlerindeki yaşanan farklılık tartışma yarattı. Eski tip ehliyet sahipleri yenileme yaparak yeni tip ehliyet almak isterse bu farkı vermek zorunda kalacak. Oran 81 kat gibi çarpıcı bir farka ulaşmış durumda.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında eski tip sürücü belgesi yenileme işlemlerinin yalnızca 15 TL (13 TL değerli kâğıt ve 2 TL vakıf hizmet bedeli) gibi bir ücrete tabi olduğunu anımsattı. Ancak yeni tip ehliyetini kaybeden, süresi dolan veya yıpranan vatandaşlar için bu yenileme işlemi, 1.220 TL gibi çok daha yüksek bir ücret gerektiriyor. 990 TL değerli kâğıt bedeli ve 230 TL vakıf hizmet bedeli ödeniyor.

81 KATLIK FARKA TEPKİ

Ehliyet yenileme ücretleri için ortaya çıkan 81 katlık farkı değerlendiren Nihat Altay, “Bu fark, ilgili kamu kurumunun “kayıp/çalıntı, yıpranma gibi nedenlerle yeni tip sürücü belgelerinin yenilenmesi işlemlerinde değerli kâğıt ve harç bedelleri ‘indirimsiz’ şekilde alınır” açıklamasına dayandırılmaktadır. Yine polikarbon lazer baskı için 12 TL’ye yapılabilen bir işlemin, başka bir vatandaş için 990 TL ile ücretlendirilmesi sosyal devlet olmanın gerekleri ve objektiflik ile bağdaşmamaktadır” dedi.

Bu farkın hakkaniyetli olmadığı gibi ehliyetini ilk günden yenileyen vatandaşlar için ceza niteliğinde olduğunu belirten Altay, “Bu nedenle aynı işlem için bütün vatandaşlardan aynı ücretin alınması, sürücü belgesini çok önceden değiştirenleri cezalandıran uygulamaya son verilmesi gerekmektedir” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Kaynak: İHA