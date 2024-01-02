Erdoğan 'Cumhuriyet tarihinin rekoru' dedi: İhracat 2023 yılında rekor kırmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında Türkiye ihracat rekorunun kırıldığını söyleyerek, "2023 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 0.6 oranında artarak 255,8 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştır" dedi.

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Erdoğan 'Cumhuriyet tarihinin rekoru' dedi: İhracat 2023 yılında rekor kırmış

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Ekonomik verilere ilişkin paylaşımda bulunan Erdoğan, 2023 yılında Türkiye ihracat rekorunun kırıldığını belirtti.

Erdoğan şunları söyledi:

"2023 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 0.6 oranında artarak 255,8 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştır. Bu rakamla orta vadeli programdaki 255 milyar dolarlık hedefimizi de aştık. 2023 yılı aralık ayında ihracatımız 0,44 artışla 23 milyar dolar oldu. 2023 senesinde ihracatın ithalatı karşılama oranı 0,8 puan artışla yüzde 70,7'ye yükseldi. Bu oran biz göreve geldiğimiz sadece yüzde 50 civarındaydı. Ülkemizin dış ticaret açığı geçen yıla göre yüzde 3,2 oranında geriledi.

'DIŞ TİCARET AÇIĞI VE CARİ İŞLEMLER AÇIĞININ KALICI OLARAK DÜŞMEYE BAŞLADIĞINI GÖRÜYORUZ'

Temmuz, ağustos, ekim, kasım ve aralık aylarında en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Temmuz dışında dış ticaret açığımız bir önceki yılın aynı ayına göre azaldı. Hizmet ihracatımız 99 milyar 254 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cari işlemler açığında düşüş yaşandı. Eylül ve Ekim aylarında cari işlemler hesabında 2 milyar doların üzerinde fazla verildi. Son 5 aydır dış ticaret açığı ve cari işlemler açığının kalıcı olarak düşmeye başladığını görüyoruz. İyileşmenin süreceğine inanıyoruz."

Erdoğan ayrıca, "2024 yılında mal ve hizmet ihracatımızı 375 milyar doların üzerine çıkarabileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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