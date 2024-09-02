Enflasyonda Endişelendiren Senaryo: Emekliye Ocakta 'Hiç' Zam İhtimali

Memur ve emekliye Temmuz 2024’te gelecek zam belli olmuş ancak bu zam vatandaşları hayal kırıklığına uğratmıştı. Memur ve memur emeklisi yüzde 19,31, SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise yüzde 24,73’lük bir zam alırken, en düşük emekli maaşı da 12 bin 500 TL’ye çıkarılmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı ağustos ayı enflasyonuyla, SSK, Bağ-Kur ve memur ile memur emekli zammını da etkileyecek 2 aylık enflasyon rakamları ortaya çıkacak.

AA Finans’ın anketinde katılımcıların ağustos ayı için enflasyon beklentisi yüzde 2,64 oldu. Eğer, enflasyon beklentiler dahilinde gelirse bir önceki ayda yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonun yüzde 52,20'ye düşmesi tahmin ediliyor. Ekonomistlerin yıl sonu tahmini ise yüzde 42,84 oldu.

Mynet'in aktardığına göre, Enflasyonun beklentiler dahilinde gelmesiyle yıl sonu zammı için de tahminler ortaya çıktı. Buna göre, 2 aylık enflasyonun yüzde 5,95 olması beklenirken, yıl sonu tahmininin gerçekleşmesi durumunda de SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocakta yüzde 19,77 zam alacak.

MEMURLARDA DURUM NE?

Memur ve memur emeklisi için ise enflasyon farkının ortaya çıkması için yüzde 3,82’lik bir oran daha gerekiyor. Hesaplamalara göre, yalnızca 7. Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 6 ilave edilecek.

HANGİ EMEKLİ NE KADAR ALACAK?

Bu gelişmeler ışığında, yıl sonu enflasyon beklentilerine göre, yüzde 19,77’lik bir zam yapılması durumunda maaşlar şöyle olacak:

Bağ-Kur (Esnaf) - 12.695 TL’den - 15.204 TL’ye

Bağ-Kur (Tarım) - 10.089 TL’den - 12.083 TL’ye

SSK (2000 öncesi) - 14.178 TL’den - 16.980 TL’ye

SSK (2000 sonrası) - 8.789 TL’den - 10.526 TL’ye yükselecek.

BAZI EMEKLİLER ZAMSIZ KALABİLİR

Tabloya göre, yeni yılda da temmuzda olduğu gibi zam alamayacak emeklilerin olması çok muhtemel. Bağ-Kur Tarım emeklisi ve SSK 2000 sonrası emeklileri yüzde 19,77 zam sonrası 12.500 TL olan en düşük emekli aylığının altında kalacak.

Böylelikle, temmuzda olduğu gibi iktidarın en düşük emekli maaşı için yeni bir rakam belirlemesine ihtiyaç doğacak.