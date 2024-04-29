Enflasyon için korkutan tahmin! 18 ayın zirvesine çıkması bekleniyor

Enflasyonun nisan ayında, gıda ve hizmet fiyatlarındaki artışın katkısıyla yüzde 3'ün üzerinde artması; yıllık bazda ise, Kasım 2022'den beri en yüksek seviyeye çıkacağı tahmin ediliyor.

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Enflasyon için korkutan tahmin! 18 ayın zirvesine çıkması bekleniyor

Türkiye'nin yüksek enflasyonla sınavı sürüyor. Peş peşe gelen zamlar ekonomide belirsizliğe yol açarken nisan enflasyonuyla ilgili şaşırtan bir beklenti ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), cuma günü saat 10.00'da nisan ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

Reuters'ın 14 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, enflasyonda nisanda aylık yüzde 3,4; yıllık yüzde 70,3 artış bekleniyor. Ankette nisanda yıllık enflasyon tahminleri, yüzde 69,2 ila yüzde 70.9 arasında bulunurken; aylık tahminler yüzde 2.8 ila yüzde 3.8 aralığında şekilleniyor.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,22 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,80, en yüksek yüzde 3,80 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 68,50 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,87'ye çıkacağı öngörülüyor.

ENFLASYON SADECE 3 AYDA YÜZDE 15 ARTTI

Yıl başında yapılan fiyat ayarlamaları ve asgari ücret zammının etkisiyle ocak ve şubat ayında enflasyon sırasıyla aylık yüzde 6,7 ve yüzde 4,53 artış göstermişti. Mart ayında enflasyon görece yavaşlasa da beklentilerin üzerinde seyretti ve aylık yüzde 3,16 artarak yıllık yüzde 68,5'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyonun mayısta zirve yaptıktan sonra, para politikasındaki sıkılaşmanın gecikmeli etkisiyle yılın ikinci yarısında düşüş eğilimine girmesini ve sene sonunu yüzde 36 ile tamamlayacağını öngörüyor. Yıllık enflasyonda zirve beklentisi, yüzde 73-75 bandında bulunuyor.

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