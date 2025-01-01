En Düşük Emekli Maaşı Belli Oluyor! 'Bu İşe El Atmışsa Yüksek Düşünülüyor' Dedi: Beklenen Düzenleme Geliyor

Emekli zammı 16 milyon kişinin gelirini artıracak. TÜİK Aralık ayı enflasyonunu açıklayacak, ardından SSK Bağ-Kur emekli maaşı zammı için 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Emekliye zam oranının ne olacağı refah payı olmadan büyük oranda netleşti. İşte Ocak 2025 zam oranları ile emekli maaşı tabloları…

ARALIK AYI ENFLASYONU AÇIKLANIYOR

TÜİK 3 Ocak Cuma saat 10.00’da Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Ortaya çıkan 6 aylık enflasyon Bağ-Kur ve SSK emekli maaşı zammı olarak milyonların kök maaşına eklenecek. Memur ve memur emeklileri içinse yüzde 6 toplu sözleşme zammı hesaba katılarak 6 aylık enflasyon farkı ile oran ortaya çıkacak.

MERKEZ BANKASI’NIN 6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ

Milyonların önündeki en net rakamları Merkez Bankası verdi. Aralık ayı Piyasa Katılımcıları anketi ile maaşlarda artış oranı hesaplandı. Buna göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 45,28 olurken, 6 aylık enflasyon yani SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 16,47 oldu. 6 aylık memur enflasyon farkının yüzde 5,88 gelmesi beklenirken, memur maaş zammı oranı ise yüzde 12,23 olarak hesaplandı.

2 MİLYON KİŞİNİN MAAŞI TEHLİKEDE

Emekli kök maaş zammı sonrası sıra emekli taban aylıklara gelecek. Şu an en düşük emekli maaşı alan sayısı 3 milyon 780 bin. Kök aylığı 10.700 liranın altında olanlarda ise sayı 2 milyonun üzerinde. Ocak 2025’te emekli taban aylığının artmaması durumunda 2 milyon emekli yüzde sıfır zam alacak. Peki en düşük emekli maaşı ne olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber’deki yayında taban aylıklarla ilgili ilk kez duyacağınız detayı açıkladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLUR?

Hükümetin en düşük emekli maaşında 15 bin TL’ye yakın olduğunu dile getiren Erdem, “Ekonomi Koordinasyon Kurulu bu işe el atmışsa biraz daha yüksek düşünülüyor olabilir. Bu zaten yasal bir düzenleme gerektiriyor. Oradan çıktıktan sonra uygulanacak’ diyerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamalarını işaret etti.

BAKAN IŞIKHAN NE DEMİŞTİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerdeki EKK toplantısının ardından, “Ocak ayında, enflasyon oranları belli olduktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda en düşük emekli aylığının arttırılması noktasında bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi