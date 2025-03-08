Emekliye Çifte Bayram! Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi, 8 Bin Liralık Ek Kazanç: Bayram İkramiyesinde Rekor Rakam

Emekli bayram ikramiyesi 2025 yılı için bir kez daha zamlanıyor. Yeni yasa teklifi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ekonomi kurmaylarına ikramiyeye artış talimatı gitti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile AKP ekonomi kurmayları bu kapsamda bir toplantı gerçekleştirdi. Bayram ikramiyelerine artışın ele alındığı toplantıda birkaç formül de masaya geldi.

BÜTÇE DENGESİ VE EMEKLİ MEMNUNİYETİ GÖZ ÖNÜNE ALINDI

Bu kapsamda emekli ikramiyeleri için 500, 750 ve 1000 TL zam ihtimalleri sıralandı. Üç rakamın da bütçeye maliyeti masada yer aldı. Hem bütçe hem de emekli memnuniyetinin göz önüne alındığı rakam ortaya çıktı. Detaylı bir şekilde değerlendirilen rakamlar arasında şu an için 3000 TL olarak ödenen bayram ikramiyesine 1000 TL artış en uygun seçenek olarak öne çıktı.

SON SÖZ ERDOĞAN’DA

Ancak masada yer alan alternatifler son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulacak. Erdoğan’ın onay vermesi halinde yasa teklifi AKP tarafından hazırlanan ve birçok yasa teklifini içeren Torba Kanun’un içine eklenecek. Teklif önce Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek, ardından Genel Kurul’da yasalaşacak. Yasanın Ramazan Bayramı’nın hemen önceki haftasına kadar çıkması gerekiyor.

KİM NE KADAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez 3’er bin liradan 6 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyesinin her bayram için 4 bin TL’ye çıkması emeklilerin cebine ek olarak 8 bin TL girmesine neden olacak.

İkramiye dul ve yetimler için de aylık hisseleri oranında hesaplanarak yatırılacak. Bu kapsamda yüzde 75 oranında ölüm aylığı alanlar 3’er bin TL’den toplamda 6 bin lira emekli ikramiyesini hesaplarında görecek. Yüzde 50 oranında hak sahipleri bayram başına 2’şer bin TL’den 4 bin TL, yüzde 25 hak sahipleri de biner TL olmak üzere toplamda 2 bin TL alacak. Ayrıca hem emekli maaşı hem de vefat eden eşinden aylık alanlar için en yüksek ödemeye imkan veren dosya üzerinden ikramiye ödenecek.

İlk ödeme de Ramazan Bayramı öncesinde, büyük ihtimalle 24-28 Mart tarihleri arasında yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi