Emeklilik Dilekçesi Vermek için Tereddüdü Olanlara Rehber! Emekli Maaşı Farkı Rakamlarla Ortaya Konuldu: Yüksek Aylık Almanın Formülü

2024 yılında emekli olanların maaşları, 2025 yılında emekli olacaklara kıyasla yüzde 30 daha yüksek bir güncelleme katsayısıyla belirlenecek. Bu nedenle, emeklilik süreleri dolanların bu yıl dilekçe vermesi daha avantajlı olacak.

İstanbulticaretgazetesi.com'dan Mete Dirice'nin haberine göre, emekli maaşını belirleyen en temel unsur, çalışırken ödenen SGK primleri oluyor. Bu primler, SGK'ya bildirilen brüt maaşa dayalı olarak emekli maaşını netleştirir. Ayrıca, çalışılan gün sayısı ve bu günlerin hangi döneme ait olduğu da çok önemli. Çünkü emekli maaşı hesaplaması 3 farklı döneme göre yapılıyor. Bu dönemlere ait aylık bağlama oranları değişiklik gösteriyor.

Emekli maaşı hesaplamasında 2000 yılı öncesinde daha fazla çalışmış ve yüksek prim ödemiş kişiler daha avantajlı. Emekli maaşı, 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç dönem için hesaplanarak dilekçe verilen yıla göre güncellenir ve hak sahibine ödenir.

Emekli maaşı hesaplamasında kullanılan başlıca hesaplama yöntemleri şunlar:

3 dönem için aylık bağlama oranları

Bir önceki yılın güncelleme katsayısı

Bir önceki yılın enflasyon oranı

Bir önceki yılın büyüme oranının yüzde 30'u

İçinde bulunulan yılın enflasyon artışları

EMEKLİLİK BAŞVURUSUNU YAPTIĞINIZ YIL ÇOK ÖNEMLİ

Emekli maaşı hesaplandıktan sonra yapılan güncelleme, emeklilik dilekçesinin verildiği yılı önemli hale getiriyor. Çünkü güncelleme katsayısı, bir önceki yılın enflasyonu ve büyüme oranına göre belirleniyor. Ayrıca, o yıl yapılan Ocak ve Temmuz zamları da maaş üzerinde etkili oluyor. Bu nedenle, dilekçe verilen yılın emekli zam oranlarının güncelleme katsayısından yüksek olması, o yıl dilekçe vermeyi avantajlı hale getirerek emekli maaşının daha yüksek olmasını sağlıyor.

Çalışanlar için 2024 ve 2025 yılları arasındaki emekli maaşı hesaplamalarında önemli farklılıklar bulunuyor. Emeklilik maaşı hesaplama formüllerine göre, dilekçe verilen yıldan bir önceki yılın enflasyon ve büyüme oranları dikkate alınıyor. Bu nedenle 2024 yılında dilekçe verenler için 2023 yılı verileri baz alınırken 2025'te dilekçe verenler için 2024 yılı verileri geçerli olacak. 2023 yılı enflasyon oranının 2024'ten daha yüksek olması ve büyüme farkının bulunması 2024'te dilekçe verenlere avantaj sağlıyor. Ayrıca 2024 yılında dilekçe verenler bekleyerek maaş kaybı yaşamamış olacak.

EMEKLİ MAAŞI FARKINDA RAKAMLAR HER ŞEYİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

2024 yılında emeklilik dilekçesi veren bir sigortalının maaşı, üç dönemlik aylık bağlama oranları, 2023 yılı güncelleme oranları ve yüzde 64,77'lik yıllık enflasyon oranı üzerinden hesaplanacak. Buna ek olarak, büyümenin yüzde 30'u olan 1.35 oranı da güncelleme katsayısına dahil edilerek 1.6612 olarak belirleniyor. Ocak ayında yüzde 49,25, Temmuz ayında ise yüzde 24.73 oranındaki artışlarla birlikte kümülatif artış yüzde 86.6 olarak hesaplanacak.

Eğer sigortalı 2025 yılında dilekçe vermeyi tercih ederse, 2024 yılı güncelleme oranları, yüzde 41,5'lik yıllık enflasyon ve yüzde 3,5'lik yıllık büyüme tahminlerine göre güncelleme katsayısı 1.4255 olarak hesaplanacak. Bu durum, güncelleme katsayısındaki fark nedeniyle 2025'te daha düşük maaş bağlanmasına neden olacak. 2024'te dilekçe verenler ise bu avantajı elde edecek ve daha yüksek maaşla emekli olacaklar.

Kaynak: İstanbul Ticaret Gazetesi