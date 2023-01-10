Emekliler maaş zammı için bir araya geliyor: 'Krizi biz yaratmadık faturasını biz ödemeyeceğiz'
Birleşik Emekliler Sendikası üyeleri, yarın İstanbul Kartal Meydanı’nda emekli maaşlarına yapılacak zammın yüzde 54’e yükseltilmesi için "Krizi biz yaratmadık faturasını biz emekliler ödemeyeceğiz" sloganıyla basın açıklaması yapacak.
Bugüne kadar çeşitli eylemlerle seslerini duyurmaya çalışan emekliler, yarın 13.00’ta bir kez daha İstanbul Kartal Meydan’ında bir araya gelerek, TBMM'ye sunulan yüzde 30'luk emekli maaş artışına ilişkin kanun teklifinin yeniden gözden geçirilmesini talep edecek. En düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını isteyen emekliler, emekli aylıklarına yapılacak zam oranının yüzde 54'e yükseltilmesi talebini dile getirecek.
Birleşik Emekliler Sendikası’ndan yapılan çağrıda “Krizi biz yaratmadık faturasını biz emekliler ödemeyeceğiz” denildi.
Kaynak: ANKA
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