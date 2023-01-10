Emekliler maaş zammı için bir araya geliyor: 'Krizi biz yaratmadık faturasını biz ödemeyeceğiz'

Birleşik Emekliler Sendikası üyeleri, yarın İstanbul Kartal Meydanı’nda emekli maaşlarına yapılacak zammın yüzde 54’e yükseltilmesi için "Krizi biz yaratmadık faturasını biz emekliler ödemeyeceğiz" sloganıyla basın açıklaması yapacak.

Son Güncelleme:
Emekliler maaş zammı için bir araya geliyor: 'Krizi biz yaratmadık faturasını biz ödemeyeceğiz'

Bugüne kadar çeşitli eylemlerle seslerini duyurmaya çalışan emekliler, yarın 13.00’ta bir kez daha İstanbul Kartal Meydan’ında bir araya gelerek, TBMM'ye sunulan yüzde 30'luk emekli maaş artışına ilişkin kanun teklifinin yeniden gözden geçirilmesini talep edecek. En düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını isteyen emekliler, emekli aylıklarına yapılacak zam oranının yüzde 54'e yükseltilmesi talebini dile getirecek. 

Birleşik Emekliler Sendikası’ndan yapılan çağrıda “Krizi biz yaratmadık faturasını biz emekliler ödemeyeceğiz” denildi. 

Kaynak: ANKA

Etiketler
EYT - Emeklilikte Yaşa Takılanlar zam
Son Güncelleme:
KKM'ye teşvikte yeni adım! Ekonomi 10 Ocak 2023 12:55
Bakan Kurum'dan 'ikinci el konut kampanyası'na ilişkin açıklama Ekonomi 10 Ocak 2023 12:32
Meclis'e ne zaman gelecek? Ekonomi 10 Ocak 2023 12:24
Aktaş, seçime kadar dolarda olası senaryoları tek tek sıraladı! Ekonomi 10 Ocak 2023 12:00
ÇOK OKUNANLAR
Bunları söylemeden önce iki kez düşünün: İşte mahkemenin hakaret saydığı kelimeler! Bunları söylemeden önce iki kez düşünün: İşte mahkemenin hakaret saydığı kelimeler!
Meteoroloji tarih verdi: Tüm ülkeye kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji tarih verdi: Tüm ülkeye kar ve fırtına geliyor!
MAK'ın Ocak 2023 anketi Fatih Portakal'ın kanalında açıklandı: İşte partilerin son oy oranları! MAK'ın Ocak 2023 anketi Fatih Portakal'ın kanalında açıklandı: İşte partilerin son oy oranları!
Uygunsuz videoda gördü, boşanma davası açtı: 'Videodaki yüzde 99 benim karım' Uygunsuz videoda gördü, boşanma davası açtı: 'Videodaki yüzde 99 benim karım'
Yapı Kredi 2023'ün emekli promosyonlarını açıkladı: Milyonlarca emekli şubeye akın etti! Yapı Kredi 2023'ün emekli promosyonlarını açıkladı: Milyonlarca emekli şubeye akın etti!