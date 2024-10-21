SON DAKİKA: Emekli ve Memur Zammında En Yüksek Oranlı Tahmin! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı… 4 Formülde En Düşük Maaş Hesabı
Son dakika haberleri… Emekli zammı ve memur zammı yıl sonuna yaklaşılırken 20 milyondan fazla kişinin gündemindeki sıcaklığını artırıyor. Emekli zammı ne olacak, en düşük memur maaşı kaç TL olur? Gibi sorulara yanıt arayanlar için enflasyon tahminleri ile ipuçları gelmeye devam ediyor. Milyonlar için 4 formül konuşulmaya başlanırken en yüksek zam tahmini yapıldı. Ancak zamlı hali bile 20 bin lirayı bulmayacak.
Son dakika: Memur ve emeklinin merakla beklediği Ocak 2025 zammı haklaşırken zam oranlarına dair ipuçları da netleşmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2024 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranına göre zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 6 zam ve ikinci 6 aylık dönemdeki enflasyonun yüzde 10’u aşan kısmı kadar fark alacak.
3 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ
Şu ana kadar Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ait enflasyon verileri belli oldu. TÜİK Temmuz’da yüzde 3,23, Ağustos’ta 2,47 ve Eylül ayında yüzde 2,97 olarak enflasyon rakamlarını duyurdu. Böylece 3 aylık enflasyon yüzde 8,92 oldu. Geriye kalan 3 aylık veri zamda rakamları kesinleştirecek.
Ekonomistlerle yapılan anketler ise Ocak 2025 emekli zammı ve memur maaş zammı için önemli ipuçları sundu. İşte o ipuçlarından 4 tanesi…
MERKEZ BANKASI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ
TCMB Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,11 olarak tahmin edildi. Bu rakamın yakalanması durumunda SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı yüzde 15,53 olacak. Memur zammı da yüzde 5,03 enflasyon farkı ile yüzde 11,33 olacak. Böylece en düşük memur maaşı 43.647 liraya, memur emeklisi de 19.580 liraya ulaşacak.
AA FİNANS ANKETİ
Bu kurumun yaptığı yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 43,23 oldu. Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur için yüzde 14,83’ü, memur ve memur emeklisi için 4,39 enflasyon farkıyla toplamda yüzde 10,65’i bulacak.
- En düşük memur maaş tahmini: 43.381 TL
- En düşük memur emeklisi maaş tahmini: 19.461 TL
REUTERS ANKETİ
Reuters ekonomistleri yıl sonu TÜFE verisinin yüzde 42,95 olmasını bekliyor. Bu rakam baz alındığında SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,60 olacak. Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı yüzde 4,18 ve zam oranı da yüzde 10,43 olacak.
- En düşük memur maaş tahmini: 43.294 TL
- En düşük memur emeklisi maaş tahmini: 19.422 TL
FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ
Finansal Kurumlar Birliği’nin gerçekleştirdiği ankette beklenti en yüksek rakam olarak karşımıza çıkıyor. Yüzde 45,24’lük tahmin ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammının yüzde 16,43’e ulaşması bekleniyor. Memur ve memur emeklisi için yüzde 5,85’lik enflasyon farkı ile rakam yüzde 12,2’ye denk geliyor.
- En düşük memur maaş tahmini: 43.988 TL
- En düşük memur emeklisi maaş tahmini: 19.733 TL
Kaynak: Takvim