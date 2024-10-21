SON DAKİKA: Emekli ve Memur Zammında En Yüksek Oranlı Tahmin! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı… 4 Formülde En Düşük Maaş Hesabı

Son dakika: Memur ve emeklinin merakla beklediği Ocak 2025 zammı haklaşırken zam oranlarına dair ipuçları da netleşmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2024 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranına göre zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 6 zam ve ikinci 6 aylık dönemdeki enflasyonun yüzde 10’u aşan kısmı kadar fark alacak.

3 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ

Şu ana kadar Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ait enflasyon verileri belli oldu. TÜİK Temmuz’da yüzde 3,23, Ağustos’ta 2,47 ve Eylül ayında yüzde 2,97 olarak enflasyon rakamlarını duyurdu. Böylece 3 aylık enflasyon yüzde 8,92 oldu. Geriye kalan 3 aylık veri zamda rakamları kesinleştirecek.

Ekonomistlerle yapılan anketler ise Ocak 2025 emekli zammı ve memur maaş zammı için önemli ipuçları sundu. İşte o ipuçlarından 4 tanesi…

MERKEZ BANKASI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ

TCMB Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,11 olarak tahmin edildi. Bu rakamın yakalanması durumunda SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı yüzde 15,53 olacak. Memur zammı da yüzde 5,03 enflasyon farkı ile yüzde 11,33 olacak. Böylece en düşük memur maaşı 43.647 liraya, memur emeklisi de 19.580 liraya ulaşacak.

AA FİNANS ANKETİ

Bu kurumun yaptığı yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 43,23 oldu. Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur için yüzde 14,83’ü, memur ve memur emeklisi için 4,39 enflasyon farkıyla toplamda yüzde 10,65’i bulacak.

En düşük memur maaş tahmini: 43.381 TL

En düşük memur emeklisi maaş tahmini: 19.461 TL

REUTERS ANKETİ

Reuters ekonomistleri yıl sonu TÜFE verisinin yüzde 42,95 olmasını bekliyor. Bu rakam baz alındığında SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,60 olacak. Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı yüzde 4,18 ve zam oranı da yüzde 10,43 olacak.

En düşük memur maaş tahmini: 43.294 TL

En düşük memur emeklisi maaş tahmini: 19.422 TL



FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ

Finansal Kurumlar Birliği’nin gerçekleştirdiği ankette beklenti en yüksek rakam olarak karşımıza çıkıyor. Yüzde 45,24’lük tahmin ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammının yüzde 16,43’e ulaşması bekleniyor. Memur ve memur emeklisi için yüzde 5,85’lik enflasyon farkı ile rakam yüzde 12,2’ye denk geliyor.

En düşük memur maaş tahmini: 43.988 TL

En düşük memur emeklisi maaş tahmini: 19.733 TL

Kaynak: Takvim