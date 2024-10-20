Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belli Oldu

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 995 lira, en düşük 779 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 28,9 artarak 1 milyar 180 milyon 231 bin 597 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00'de 2 bin 995 lira, en düşük saat 12.00'de 779 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1914 lira 45 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1956 lira 62 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 2 bin 849 lira 2 kuruş, en düşük 99 lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA