Emekli Maaşında 2 Bin TL İsyanı! Meydana Çıktılar: ‘Açlık Sınırı’na Bile Razı Oldular

Emekliler Federasyonu'nun (EYT-EF) çağrısıyla Bakırköy’deki Özgürlük Meydanı’nda ve DİSK’e bağlı Emekli-Sen'in çağrısıyla Kartal Meydanı'nda bir araya gelen emekliler, yaşadıkları sorunları anlattı. Emekliler, Ocak 2025’te beklenen 2 bin liralık maaş artışının sorunlarına çözüm olmadığını belirterek tepkilerini dile getirdi.

MAAŞLAR AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI

Katılımcılar, yüksek enflasyon ve artan temek ihtiyaç fiyatları karşısında emekli maaşlarının yetersiz kaldığını vurguladı. Ev kiralarının fahiş seviyelere ulaştığını, faturaların ve gıda masraflarının bile karşılanamayacak duruma geldiğini ifade eden emekliler, aylıkların açlık sınırının altında kaldığını söyledi.

Emekliler ekonomik şartların kendilerini zorlaması karşısında daha önce asgari ücretin üzerinde olan aylıklarının, şimdi bu rakamın çok uzağında olduğunu belirtti. Sosyal hukuk devleti anlayışının gereği olarak emekli maaşlarının insanca bir yaşam seviyesine çıkarılması gerektiğini vurgulayan emekliler, hükümetin çözüm üretmek yerine halkın sorunlarını görmezden geldiğini iddia etti. Çoğu emekli, maaşlarının temel ihtiyaçları bile karşılamadığını, gıda almakta zorlandığını ve insanların pazar yerlerinden dökülen sebzeleri toplamak zorunda kaldıklarını belirtti.

“EMEKLİ MAAŞI AÇOIK SINIRININ ÜZERİNE ÇIKSIN”

Emekliler, maaşlarının en az açlık sınırına, hatta üzerindeki bir seviyeye çıkarılmasını talep ederken, zam oranlarının ise sadece sembolik düzeyde kaldığını ifade etti. "Geçinemiyoruz" diyen emekliler, toplumun büyük bir kesiminin ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını ve bu durumun derhal çözülmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: ANKA