Tapuda İşlem Yasağı! 31 Aralık Son Gün: Eski Kimlik ile Giden Kapıdan Dönecek, Yeni Dönem Başlıyor

Tapu işlemlerinde eski kimliklerin kullanımına yönelik önemli bir değişiklik hayata geçiriliyor. Türkiye genelinde 2016 yılında başlatılan çipli kimlik kartlarına geçiş süreci kapsamında 1 Ocak itibarıyla eski tip nüfus cüzdanları tapu müdürlüklerinde geçersiz sayılacak.

Yeni tip kimliğe geçmeyenler, 1 Ocak 2025'ten itibaren eski tip kimlikleriyle tapu müdürlüklerinde herhangi bir işlem gerçekleştiremeyecek. Tapu işlemlerinde mağduriyet yaşanmaması için kimliklerin 31 Aralık'a kadar değiştirilmesi gerekiyor.

KİMLİK DEĞİŞİMİ NEREDEN YAPILIR?

Kimlik değişimi için başvurular, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

AMAÇ SAHTECİLİĞİN ÖNÜNE GEÇMEK

Çipli kimlik kartları, e-İmza ve kimlik doğrulama işlemleri gibi dijital hizmetlerde güvenli rol oynuyor, işlemlerde kolaylık sağlıyor. Tapu sicilinin güvenliği için hak sahipliğinin ve kişi kimlik bilgilerinin tespitinde de Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarıyla (çipli kimlik kartı), Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) kullanılıyor.

Çipli kimlik kartları, gayrimenkul alım-satımı, mirasa dayalı tapu işlemleri, mirasçı belirleme gibi önemli tapu işlemlerinin yapılmasında kullanılacak. Uygulama hem işlem hızını artıracak hem de sahteciliğin önüne geçilmesine yardımcı olacak.

Kaynak: AA