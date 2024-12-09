Emekli Kök Aylığına ‘Taban’ Düzenlemesi! En Düşük Emekli Maaşı 15 Bin TL mi Oluyor? İsa Karakaş ‘Cömert Davranmayacaklar' Diyerek Anlattı

SGK Başuzmanı İsa Karakaş emekli zammı ile ilgili milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin dört gözle beklediği oranlar ve rakamlar için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2024 Temmuz emekli zamları için yüzde 24,73’lük artış yapıldığını anımsatan uzman isim, yeni yılda yapılacak emekli maaşı düzenlemesine dair ipuçları paylaştı. İşte en düşük emekli maaşı düzenlemesi ve emekli kök aylık için yapılacak zam oranları…

EMEKLİYE 6 AYLIK ENFLASYONDA YÜZDE 16,22’LİK ORAN

Emekliye zam senede iki kez olmak üzere 6 aylık enflasyon oranları kadar yapılıyor. TÜİK’in açıkladığı verilere göre 5 aylık enflasyon şu an için yüzde 14,57 oldu. Bu rakam SSK ve Bağ-Kur’lu emeklinin 5 aylık garantilediği zam oranı anlamını da taşıyor. Geriye ise sadece 1 veri kaldı. Aralık ayı enflasyonunun 3 Ocak 2025’te açıklanması ile emekli kök maaş zam oranı nihai rakamları ortaya çıkacak. Merkez Bankası’nın tahminlerine göre bu oranın yüzde 16,22 olarak açıklanması olası gözüküyor.

EMEKLİ MAAŞLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

İsa Karakaş tüm bu verilerden yola çıkarak emeklilerin Kasım ayı itibarıyla alacağı rakamı hesapladı. Türkiye Gazetesi’ndeki yazısında uzman isim, “Örneğin kök maaşı 15.400 TL olan SSK veya Bağ-Kur emeklisi kasım ayı enflasyon verisi ile refah payı verilmese dahi bugün itibarıyla maaşı en az 17 bin 645 TL’ye yükselmiştir. Başka bir örnek olarak kök maaşı 11.000 TL olan bir emeklinin aynı şekilde kasım ayı enflasyon verisi ile refah payı verilmezse dahi bugün itibarıyla 12 bin 604 TL maaşa hak kazanmaktadır. Bugün itibarıyla kök maaşı 10.200 TL olan bir emeklinin aynı şekilde kasım ayı enflasyon verisi ile refah payı verilmezse 11.687 TL olacaktır. Bu rakam taban aylık olan 12.500 TL’nin altında olduğundan bugün itibarıyla yapılan güncelleme bu emeklimizin cebine pozitif olarak yansımayacaktır” şeklinde değerlendirmede bulundu.

OCAK 2025 EMEKLİYE ZAM HESABI

Karakaş 2024 enflasyon hedefinin yüzde 41,5-44 arası olduğunu belirterek, mevcut veriler ile yüzde 45’in altında bir yıllık TÜFE’nin açıklanamayacağını ifade etti. Karakaş, “Refah payı hariç olmak üzere, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16,5 oranında bir artış yapılması kuvvetle muhtemel. Aynı zamanda oda ve banka sandıklarına bağlı emekliler de SGK mevzuatı gereği aynı oranlarda zam alacaklar” dedi.

Bu doğrultuda örnek maaş zamlarını da paylaşan SGK Başuzmanı, “Maaşı 13.730 TL olan bir Bağ-Kur emeklisi, ocak ayında 15.995 TL alabilir. Maaşı 18.110 TL olan bir SSK emeklisinin maaşı ise 21.098 TL’ye yükselebilir” diyerek emekli maaş zammı hesaplamasını yaptı.

KÖK AYLIĞI EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ

Emekli taban aylıklara ilişkin de değerlendirmede bulunan İsa Karakaş, “Geçtiğimiz temmuz ayında kök maaşı 10.000 TL’nin altında olanların emekli aylıkları 12.500 TL’ye yükseltilmişti. Ancak 2025 Ocak ayında kök maaşı düşük olanlar için yeni düzenlemeler yapılacağını düşünüyorum. Şimdilik taban aylıkların en fazla 15.000 TL’ye çıkarılacağı kanaatindeyim” yorumunda bulundu.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE 2025’TE REFAH PAYI GELİR Mİ?

Karakaş o sorunun yanıtını da şu sözlerle açıkladı:

“Hükûmetin refah payı veya devlet desteği konusunda cömert davranmayacağını öngörüyorum.”

Kaynak: Türkiye Gazetesi