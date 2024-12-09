ASGARİ ÜCRET Tespit Komisyonu Toplantısı SON DAKİKA | TÜRK-İŞ, TİSK ve Hükümetin Cebindeki Rakamlar Ortaya Çıktı! Yıllar Önceki O Uygulama Geri Gelebilir

HÜKÜMETİN ASGARİ ÜCRET ZAMMINDAKİ TAVRI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ekonominin kurmayları çalışanların ‘enflasyona ezdirilmemesi’ konusunda görüş birliğini belirtiyor. Ancak henüz bir rakam zikredilmese de 2024 yıl sonu enflasyonuna yakın bir oranda asgari ücrete zam yapılması beklentisi de var. Bu kapsamda gerçekleşecek enflasyonun yüzde 45 seviyelerinde olması da ekonomistlerin hesaplarında ortaya çıkıyor.