Emekli Hakları İçin Komisyon Çağrısı

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Emekli Meclisleri Sendikası Türkiye Koordinasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, en düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL olduğu, buna karşılık dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 25 bin TL yoksulluk sınırının ise 75 bin TL’ye ulaştığı vurgulandı.

Kira, fatura, ulaşım, sağlık, eğitim ve giyim gibi temel giderlerin yoksulluk sınırını daha da yukarı çektiği belirtilen açıklamada, “Kiracı emeklilerin maaşlarının yüzde 60-85’i kiraya gidiyor. Yoksulluk sınırı, emekli maaşlarının dört katına çıktı. Emekliler, insan onuruna yaraşır bir yaşamdan uzaktır” denildi.

Koordinasyon, hükümetin sunduğu Gayrimenkul Sertifikası uygulamasını, “emeklilere ulaşmayan bir hayal” olarak nitelendirdi. Sertifika sisteminin, Borsa İstanbul üzerinden işlem gördüğü ancak düşük gelirli emekliler için gerçekçi bir çözüm sunmadığı aktarılan açıklamada, "16 bin 881 TL maaşla 2 bin 223 sertifika alınabilir ama bu bir daire almaya yetmez. 100 metrekarelik bir dairenin maliyeti 2 milyon TL’yi buluyor. Ayrıca, borsa işlemleri, komisyonlar ve dalgalanmalar emekliler için büyük risk" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, hükümetin kira politikalarının ise ev sahiplerini koruduğu, fırsatçıların kiracıları mafya yöntemleriyle evden çıkarmaya çalıştığı öne sürülerek, şunlar kaydedildi:

"En düşük emekli maaşı, asgari ücret ya da açlık sınırı seviyesine çıkarılmalı, kök maaşlar kalıcı biçimde artırılmalıdır. Emeklilere aylık 5.000 ila 10.000 TL arasında kira yardımı sağlanmalı; kira artışlarına yüzde 10-15 arasında sabit bir tavan getirilmelidir. Sosyal konut projelerinde emeklilere yüzde 50 kontenjan ayrılmalı; sıfır peşinatla ve maaşın yüzde 30’unu aşmayacak taksitlerle ev sahibi olma imkânı sunulmalıdır. Gayrimenkul sertifikalarında yüzde 50 devlet sübvansiyonu uygulanmalı ya da bu sertifikalar ücretsiz dağıtılmalıdır. Maaş zamları, TÜİK yerine bağımsız enflasyon endekslerine (örneğin ENAG) göre belirlenmeli; 4.000 TL olan bayram ikramiyesi en az bir maaş düzeyine çıkarılmalıdır. Emeklilerden ilaç katkı payı ve ek vergiler alınmamalı; milli gelir yurttaşlara eşit biçimde dağıtılmalıdır. Son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde emekli hakları için özel bir komisyon kurulmalı ve hükümet emeklilerin sesine kulak vererek acil reformlara imza atmalıdır."

Kaynak: ANKA