Web Sitelerinde Yeni Tehdit: Kullanıcıların Ruhu Bile Duymuyor, Gizli Modlar Çare Olmuyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bilim insanlarına göre bu yöntem, klasik çerezlerin ötesine geçerek, kullanıcıların cihazları ve tarayıcıları aracılığıyla dijital olarak tanımlanmasına olanak tanıyor. Üstelik bu takip biçimi silinemez izler üzerinden gerçekleşiyor ve kullanıcıların büyük çoğunluğu bu durumun farkında bile değil.

TARAYICINIZ SİZİ ELE VERİYOR

Araştırmaya göre, bir web sitesini her ziyaret ettiğinizde cihazınız; ekran çözünürlüğünden işletim sistemine, saat diliminden tarayıcı sürümüne kadar birçok teknik detayı karşı tarafa iletiyor. Görünürde zararsız gibi duran bu bilgiler, bir araya geldiğinde her kullanıcıya özel bir dijital profil yani bir “tarayıcı parmak izi” oluşturuyor.

Texas A&M Üniversitesi'nden siber güvenlik uzmanı Dr. Nitesh Saxena, bu yöntemin ilk kez bu kadar net biçimde kötüye kullanım amacıyla kullanıldığını kanıtladıklarını belirtiyor. Çerezlerin reddedilmesi ya da kullanıcıların oturum açmaması bile bu takipten kaçınmak için yeterli olmuyor.

GİZLİ MODLAR BİLE ÇARE OLMUYOR

Uzmanlara göre, Brave veya Tor gibi gizliliğe odaklanan tarayıcılar ya da gizli mod özelliği de dijital parmak iziyle izlenmeyi tam anlamıyla engelleyemiyor. Çünkü bu tür izleme, çerez bırakmadan cihazın teknik özelliklerine göre çalışıyor ve kullanıcılar istemeseler bile reklam şirketlerinin radarına girebiliyor.

Dahası, bazı şirketlerin bu yöntemleri yasal izin almadan uyguladığı ve bu durumun veri gizliliği yasalarını ihlal edebileceği belirtiliyor. Siber güvenlik uzmanları, bu takip yönteminin gelecekte çok daha tartışmalı hale geleceğini öngörüyor.

Kaynak: Haber Merkezi