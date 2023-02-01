Emekçilerin grev kararının ardından Tekgıda-İş Sendikası ve British Tobacco toplu sözleşme imzaladı

GERÇEK GÜNDEM /

Tekgıda-İş Sendikası, Ekim ayında başlayan toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması nedeniyle Bristish American Tobacco fabrikasında 6 Şubat'ta greve çıkma kararı almıştı. Emekçilerin mücadelesinin ardından şirket ve Tekgıda-İş Sendikası toplu sözleşme hakkında anlaşmaya vardı.

Tekgıda-İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada, "01.01.2023 ile 31.12.2024 tarihleri arasını kapsayan TİS, 31.01.2023 tarihinde Sendikamızın Genel Merkezinde yapılan görüşmede iki tarafın da yapıcı yaklaşımları sonucu, ücret ve sosyal haklarda önemli kazanımlarla sonuçlanmıştır. BAT işverenine görüşmede sergilediği çözüme yönelik tavrı için teşekkür ederiz" denildi.

Sendika tarafından grev kararının duyurulduğu açıklamada; "İçinde bulunduğumuz ekonomik koşulları görmeyen, kendi büyümesinden çalışanına pay vermek istemeyen, sadece şirketi kâr ettirmek anlayışıyla hareket eden anlayış bu kararın alınmasından sorumludur" ifadeleriyle şirkete çağrı yapılmıştı.